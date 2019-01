Švéd Karlsson: Tchán má dres Sparty už deset let. Čeština? Je to otázka času | iSport.cz

Zatímco ještě nedávno byla oficiálním jazykem sparťanské kabiny vyhlášena univerzální angličtina, aby početná skupinka cizinců nebyla oproti domácím v nevýhodě, v posledních týdnech a s nástupem Tomáše Rosického do funkce, naopak opět zesílila čeština.

Pocítil to i David Moberg Karlsson, kterého si Letenští v zimě vyhlédli ve švédském Norrköping a zaplatili za něj přes 32 milionů korun.

„Klub se snaží, aby se všichni naučili česky a podle mě je to správné, ve Švédsku taky všichni museli umět švédsky. Někdy je těžké, když sedíte mezi Čechy a nerozumíte všem jejich vtípkům. I proto potřebuji mluvit stejným jazykem jako oni,“ uvedl Karlsson v rozhovoru pro Sparta TV na soustředění ve španělské Marbelle.

Během své kariéry působil v Dánsku, Skotsku a v Anglii, kde se však kvůli problémům v týmu a špatnému přístupu neprosadil, o čemž už iSport.cz před několika týdny informoval (Více čtěte ZDE >>>).

Nyní je ale 25letý Švéd v úplně jiné situaci. Dospěl. I proto chce udělat vše, aby si znalostí češtiny pomohl na nové adrese. Jak sám říká, studium nového jazyka, a především toho českého, není vůbec snadné.

„Občas děláte nějaké zvláštní věci s jazykem, to my ve švédštině nemáme. Snažím se kluků ptát na různá slova, jak se co řekne. Pak to opakuji, někdy třeba padesátkrát, než to řeknu správně. Ale to nevadí, ono to půjde, je to jen otázka času,“ myslí si.

V rozhovoru mimo jiné také prozradil, proč jeho tchán má sparťanský dres už deset let doma.

„V Praze byl poprvé už před mnoha lety a pak se sem asi dvacet let vracel. Každý rok alespoň jednou zaletěl do Česka. A myslím, že to je deset let, co si koupil sparťanský dres. Fotbal ho sice nějak nezajímá, ale dres se mu líbil, tak si jej pořídil,“ prozradil Karlsson.