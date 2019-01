Posila do útoku? Slovácko zkusí Nigerijce, který byl NEJ střelec MS U17 | iSport.cz

Interesantní jméno bude bojovat o smlouvu v 1. FC Slovácko. Moravský klub na soustředění v Turecku, kam odletí zítra, otestuje schopnosti Macauleye Chrisantuse (28). Nigerijský světoběžník byl v roce 2007 nejlepším střelcem a druhým nejlepším hráčem MS do 17 let v Koreji, na šampionátu nastřílel sedm branek! Tím si vysloužil přestup za milion eur do německého Hamburku, kde vydržel pět let. Ovšem do prvního mužstva se napevno neprosadil. „Měl by nastoupit v nedělní a středeční přípravě,“ informoval pro isport.cz manažer Slovácka Veliče Šumulikoski.