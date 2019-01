Opavský manažer o stabilitě klubu, odchodech opor i Pospěchově návratu | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Vybrali jsme nejlepší zápasy podzimu: Slavia byla u třech z nich VŠECHNA VIDEA ZDE

Bude Opava po odchodech Kuzmanoviče s Kayambou plus útočníka Puškáče slabší?

„Přišli jiní, kteří zvýšili konkurenci na daných postech. Víme, že nahradit ty hráče bude těžké, ale věřím, že o to větší síla bude v mužstvu.“

Dalo se zabránit přestupu kapitána Nemanji Kuzmanoviče do Baníku?

„Kuzma nás požádal už v létě, že by chtěl odejít a vyzkoušet něco nového. Má svůj věk, roli možná hrály větší ambice a finance. Před sezonou jsme mu to neumožnili a domluvili se, že když přijde po podzimní části nějaká nabídka, budeme to řešit. Dostal ji z Baníku a nebránili jsme mu. Jednání byla férová. Můžu mu jen popřát, ať se mu daří a poděkovat za to, co udělal pro Opavu v první a ve druhé lize. Dostali jsme za něj nějaké peníze i hráče (na hostování záložníka Bronislava Stáňu).“

Proč neskončil v Baníku útočník David Puškáč, jenž nakonec posílil Bohemians?

„Četl jsem v novinách, že jsme měli velké nároky. To není pravda. Všechny týmy, které o Puškáče měly zájem, věděly, kolik za něj požadujeme.