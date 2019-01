Krmenčík létal zbytečně. Bruggy chtěly slevu, kolik Plzeň odmítla? | iSport.cz

V letadle strávil Michael Krmenčík v tomto týdnu víc času než v tělocvičně, v níž podstupuje intenzivní rehabilitaci po operaci kolena. V neděli odcestoval s týmem Viktorie Plzeň na herní soustředění ve španělské Málaze, ale už ve středu se vydal na 1700 kilometrů dlouhý let do Brugg, aby zde prodělal zdravotní prohlídku i jednal o svém případném kontraktu. Byl to však planý výlet, do Belgie ani na druhý pokus neodejde.

„Kluby se na přestupu nedohodly,“ prohlásil suše ředitel komunikace českého mistra Ondřej Lípa.

Důvod, proč transakce ztroskotala, je nabíledni. Peníze. Bruggy za Krmenčíka včera nabídly podle informací deníku Sport tři miliony eur (77 milionů korun), což vedení Viktorie rázně odmítlo.

„Belgický klub chtěl navíc odstupné rozložit do splátek,“ uvedl dobře informovaný zdroj další faktor, kvůli kterému řekla Plzeň ne.

Stanovisko hráčova agenta Dalibora Laciny se získat nepodařilo, neboť poslední dva dny nezvedal telefon.

Bruggy se poprvé ucházely o služby pětadvacetiletého reprezentanta loni v srpnu, kdy za něj nabídly šest milionů eur, podle tehdejšího kurzu 156 milionů korun. Plzeň, kterou v té době čekala Liga mistrů, však neměla za Krmenčíka připravenou adekvátní náhradu, takže z obchodu sešlo.

„Je naprosto běžné, že ve fotbale riskujete to, že se hráč zraní nebo ztratí formu a jeho cena už nebude taková. Toho jsme si byli plně vědomí a jsme rádi, že Michael neodešel a zůstal,“ připustil přitom šéf plzeňského klubu Adolf Šádek, že jde o ošidné rozhodnutí.

Risk Viktorii přitom skutečně vyšel jen napůl. V Champions League sice dokázala vydělat astronomických 773 milionů korun a postoupit do Evropské ligy, jenže Krmenčík k velkému sportovnímu i ekonomickému úspěchu přispěl jen dvěma góly do sítě CSKA Moskva (2:2). Na konci října si totiž v zápase se Slováckem přetrhl přední křížový vaz v levém koleni a sezona tím pro něj prakticky předčasně skončila.

Bruggy však ani vážný úraz neodradil, naopak se kvůli němu pokusily získat vyhlédnutou posilu s výraznou slevou. Ve hře byl přestup hned teď nebo až v létě, ale nakonec i tato iniciativa vyzněla do ztracena. Plzeň díky rekordním příjmům z Ligy mistrů není nucena prodávat své nejlepší hráče pod cenou, tím spíš do klubů, které jsou na tom podobně. I Bruggy si totiž na podzim v Champions League vykopaly pěkné peníze a budou hrát na jaře vyřazovací část Evropské ligy. V prvním kole je čeká rakouský Salcburk.

Úřadující mistr zatím v lednu uvolnil tři fotbalisty – stopera Tomáše Hájka na hostování do Mladé Boleslavi, natvrdo pak záložníka Martina Zemana do izraelského Hapoelu Raanana a útočníka Jakuba Řezníčka do belgického Lokerenu. Další zúžení momentálně devětadvacetičlenného kádru nastane až po návratu z kempu ve Španělsku.

Ve hře je ještě možný odchod Patrika Hrošovského, kterého mají podle jeho agentury Global Sports na radaru West Ham United či Stuttgart, nicméně na slovenského záložníka dosud žádná oficiální nabídka nedorazila. Přestupní termín v Anglii a Německu končí 31. ledna.