Kadlec: Takovou pauzu už nechci zažít, uhýbat teď na hřišti nebudu | iSport.cz

V polovině května loňského roku si v zápase v Jihlavě poranil koleno. Původně se měl Václav Kadlec vrátit už v létě, pauza se však nakonec protáhla až do Vánoc. Někdejší obrovský talent českého fotbalu zahájil v úvodu ledna s mužstvem zimní přípravu, v sobotu pak poprvé naskočil i do zápasu.

Ulevilo se vám, že jste mohl konečně nastoupit?

„Ani nevím, co přesně říct. Samozřejmě jsem rád, ale nechci to zakřiknout. Dvacet mnut po takové době je fajn, ale ještě mám před sebou dlouhou cestu.“

Vynucená pauza se oproti předpokladům pořádně natáhla. Opakujete si pořád dokola, že musíte být trpělivý?

„Asi tak. Několikrát jsem se vracel, nevím, jestli to bylo uspěchané, ale někde se to zastavilo a dál to nešlo. Teď nikam nespěchám, jestli budu připravený na druhé nebo čtvrté kolo, to je mi jedno. Během jara se chci plnohodnotně zapojit, těch osm a půl měsíce, co mám za sebou, už nikdy začít nechci. Bylo toho dost.“

Už absolvujete veškerou přípravu se spoluhráči?

„Pořád mám svůj režim. Koleno nezvládne zátěž, jakou mají kluci. Musí se to nahradit něčím jiným, tréninkem na kole a podobně. V tuhle chvíli je to tak, že polovinu tréninků dělám s týmem a polovinu individuálně.“

Měl jste před nástupem do utkání s Kyjevem v hlavě myšlenky, že se hlavně nesmí nic stát?

„Mám výhodu, že na to během zápasu i tréninku zapomenu. Neuhnu ze souboje, ani v tréninku ne. Když člověk nastupuje, tak to v hlavě trochu má. Říkám si, aby nepřišel nějaký šprajc, špatné došlápnutí. Ale pak je to tak rychlé, že na to nemyslím.“

Vyhráli jste i pátý přípravný zápas. Je to po špatném podzimu důležitý balzám na sebevědomí mužstva?

„Určitě je to důležité, ale za poslední léta jsme měli několikrát dobrou přípravu, třeba za trenéra Holoubka jsme všechny poráželi. Příprava je fajn, ale musí se to přenést do prvního kola. Nálada je lepší, když se vyhrává, ale nesmíme to přeceňovat.“

V klubu během zimy nastalo znovu hodně změň. Jaký z toho máte dojem?

„Dojmy mám jenom dobré. Je to i tím, že se daří a vyhráváme. Síla týmu se ale ukáže až v ostrých zápasech. Teď je všechno fajn, tak to musíme udržet.“

