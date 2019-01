Vysněná náhrada za Haška? Do Bohemians míří Vacek z Odense | iSport.cz

Hlavní přestupový cíl „klokanů“? Posílit střed pole. „Máme dvě typické šestky, to je Jindřišek a Švec. Pak máme nového Ljovina, který dokáže zahrát šestku a osmičku, ale teprve se to mezi námi učí, navíc byl zraněný. Filip Hašek dokáže zahrát osmičku dobře, ale určitě ještě plánujeme na tuto pozici někoho přivést. Když se nám to povede, mělo by to být OK,“ řekl iSportu minulý týden v tureckém Beleku trenér Martin Hašek starší.

Přání by se mu mělo brzy vyplnit, do Ďolíčku míří na jarní hostování zkušený Kamil Vacek, jenž v tomto ročníku v dánském Odense pouze vysedává na lavičce.

Na svého odchovance se vyptávala i olomoucká Sigma, ale Vacek by se měl nakonec stěhovat do Prahy. Tam půjde již o jeho druhé angažmá, neboť dříve strávil několik let ve Spartě, odkud nakoukl i do národního týmu (9 reprezentačních startů).

Vacek působil i v Bielefeldu, Veroně, Mladé Boleslavi, Gliwicích, Maccabi Haifa či Vratislavi.

Otázkou je, zda budou mít Bohemians v tuto chvíli ještě zájem i o hostování Pavla Buchy z Plzně. 20letý mladík totiž nastupuje na stejné pozici.