Přestupová bomba? Stanciu míří do Dubaje, už opustil Spartu | iSport.cz

Václav Kadlec se po dlouhodobém zranění zapojil do přípravy Sparty, proti Dynamu Kyjev naskočil na 20 minut • Pavel Mazáč (Sport)

Martin Hašek inkasoval v souboji úder do hlavy, pak však vstřelil první gól v áčku Sparty • Pavel Mazac / Sport

Nicolae Stanciu oslavuje svou trefu do karvinské sítě se spoluhráčem Benjaminem Tettehem • Pavel Mazac / Sport

Nicolae Stanciu vede jako kapitán Spartu do derby se Slavií • Michal Beránek / Sport

Nicolae Stanciu se oddělil od Sparty a mířil vyjednat přestup do dubajského klubu Al Wasl • koláž iSport.cz

Ve fotbalové Spartě se schyluje k přestupové senzaci. Podle zdrojů iSport.cz Nicolae Stanciu opustil výpravu na soustředění v Marbelle a zamířil do Dubaje, kde bude jednat o přestupu do týmu Al Wasl, který vede trenér Laurentiu Reghecampf, manžel Stanciovy manažerky. Dubajský celek údajně Pražanům nabízí 10 milionů eur (257 milionů korun). Informaci jako první přinesla rumunská média a klub to potvrdil na svém Twitteru.