Hašek o odchodu Stancia ze Sparty do Arábie: Není to hráč do války | iSport.cz

Stanciu se zřejmě v nejbližších hodinách stane hráčem Al Ahlí. Není to zklamání, že si 25letý hráč vybral směr na Východ a ne na Západ?

„Já si naopak myslím, že u nás není až takové povědomí o fotbale na Blízkém východě. Chodí sem spoustu hráčů z jiných zemí. I třeba z Brazílie. Rozhodně sem nejezdí na výlet. Finanční možnosti jsou o hodně jiné, to je jasné, ale po sportovní stránce to není sešup dolů."

Co ho v Al Ahlí čeká?

„V Saúdské Arábii šel fotbal za poslední roky obrovsky nahoru. Kluby se kvalifikují do posledních kol asijské Champions League, hrají finále a mají šanci na celkové vítězství. Nově jsou tam povoleni cizinci v klubu. V Emirátech je kvóta jen pro čtyři, Saúdové si určili osm. Al Ahlí je velký klub. Má peníze na to, aby si mohl dovolit udělat velký přestup. Na jeho zápasy chodí přes 30 tisíc diváků a mají krásný stadion.“

Jaký dopad bude mít jeho odchod pro Spartu?

„Měl jsem možnost sledovat pár zápasů na podzim a musím uznat, že je to fantastický fotbalista. V domácím prostředí zářil, hýřil aktivitou, ale… Když se šlo do války, tým vyjel k těžkým venkovním zápasům, kde to bylo i o vůdčích schopnostech, hrálo se tzv.