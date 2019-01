Boleslav si pojistila Komličenka! Klub uplatnil opci na elitního kanonýra | iSport.cz

Na podzim očaroval českou ligu, když nasázel osmnáct gólů. Jasně vede tabulku střelců FORTUNA:LIGY, stal se hitem soutěže. Kanonýr Nikolaj Komičenko byl v Mladé Boleslavi z Krasnodaru na hostování do konce sezony, přičemž Středočeši měli možnost ho za předem smluvených podmínek koupit.

To se nyní stalo, Boleslav využila opce, která má činit zhruba 400 tisíc eur (10,3 milionu korun), a ruského útočníka získala. Komličenko se tak stal kmenovým hráčem Mladé Boleslavi, kde podepsal kontrakt do června 2022.

„V Mladé Boleslavi jsem velice spokojený a jsem rád, že už jsem kmenovým hráčem FK Mladá Boleslav, za to patří poděkování agentuře Sport Invest a hlavně panu Kolářovi," řekl Komličenko. „Nic jiného, než Mladou Boleslav jsem nepreferoval. Nikam jinam jsem jít nechtěl. Na jaře očekávám, že se má tvrdá práce z tréninku projeví na hřišti, že se budu zlepšovat a že budu pomáhat týmu a klubu," dodal ruský střelec.

„Zcela jistě je to jeden z největších přestupů v historii FK Mladá Boleslav. Z jeho uskutečnění jsem opravdu šťastný, protože Komličenka jsem poznal jako velmi charakterního člověka," potěšilo prezidenta Mladé Boleslavi Josefa Dufka.

Pro Boleslav bylo udržení nejlepšího kanonýra ligového podzimu absolutní prioritou. „Důležitým impulsem byl příchod trenéra Webera. V loňské jarní sezoně bylo vidět, že na Komličenka hodně sází, a tak jsme se dohodli, že budu s příslušnými hráčskými agenty jednat o prodloužení jeho hostování na další sezonu, a Sport Investu patří poděkování, že se ten záměr podařilo dotáhnout. A když Kolja na podzim nastřílel osmnáct gólů v osmnácti odehraných ligových zápasech, tak jsem rád, že jsme se s Krasnodarem dohodli na přestupu a Komličenko již letos patří Mladé Boleslavi," dodal Dufek.

Neobyčejná produktivita a výkony fotbalového cara Boleslav k tomuto kroku jasně vybízely. Už během podzimu se kolem Komličenka vynořovali různí zájemci, pro tuzemskou elitu i zahraniční kluby je atraktivním hráčem. A je nabíledni, že by na něm v budoucnosti mohli Středočeši výrazně vydělat, byť část z případného dalšího přestupu by šla i do Krasnodaru.

„Velmi nás těší, že se přestup Nikolaje Komličenka podařilo dotáhnout v co možná nejrychlejším čase. Celá situace nebyla tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát – díky tak patří především Mladé Boleslavi za rychlé a konkrétní jednání. Mladá Boleslav ví, jakého hráče si smluvně zajistila - Kolja vede střeleckou tabulku ligy a prosazuje stabilně vysokou výkonnost, má navíc obrovskou chuť se dále rozvíjet a zlepšovat. Pořád je mu teprve 23 let, a to nejlepší má teprve před sebou,“ konstatoval Viktor Kolář, šéf agentury Sport Invest, jež hráče zastupuje.

Není pravděpodobné, že by Komličenko měnil působiště ještě v tomto přestupním období. Boleslav se chce po nevyrovnaném období zmátořit a na jaře se chce odrazit k vyšším příčkám v tabulce, než je aktuální desátá pozice. Třiadvacetiletý ruský kanón k tomu má pomoci a být jednou ze stěžejních postav celku z města automobilů.

Komličenko se s českým prostředím seznamoval na podzim 2016, kdy půl roku hostoval v Liberci. Pak se na jarní část vrátil do Krasnodaru a nyní už druhou sezonu působí v Boleslavi, kde na podzim extrémně vyletěl nahoru.

