Záloha Sparty bez Stancia: klub chce Dočkala, nebo nic. Jak bude hrát? | iSport.cz

Václav Kadlec se po dlouhodobém zranění zapojil do přípravy Sparty, proti Dynamu Kyjev naskočil na 20 minut • Pavel Mazáč (Sport)

Martin Hašek inkasoval v souboji úder do hlavy, pak však vstřelil první gól v áčku Sparty • Pavel Mazac / Sport

Jak by mohla vypadat sestava Sparty po odchodu Nicolae Stancia a případném příchodu Bořka Dočkala? • koláž iSport.cz

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Na soustředění v Marbelle se probudila do dalšího dne. Na prvního pohled obyčejného, přesto úplně jiného. Pro Spartu byl totiž vůbec prvním bez Nicolae Stancia, který už jedná v Dubaji o přestupu do saudskoarabského Al Ahlí. Reakce Letenských? Ledový klid, žádná panika. Pražané se nechystají vzít přestupový trh útokem, zachovávají chladnou hlavu. Bezprostřední reakci v podobě okamžitého příchodu náhrady neplánují. Pouze s jedinou výjimkou. Ta se jmenuje Bořek Dočkal. Jak by Letenští s Dočkalem či bez něho nastupovali? Kdo je překvapivou variantou na podhrot z vlastních řad?