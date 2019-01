Ngadeu blízko přestupu do Fulhamu. Odletěl do Anglie, potvrdil Nezmar | iSport.cz

Napoprvé anglický Fulham neuspěl, Slavia jeho nabídku na obránce Michaela Ngadeua odmítla, nebyla pro ni uspokojivá. Napodruhé se tak devatenáctý celek Premier League rozhodl, že využije výstupní klauzuli, kterou má řízný kamerunský stoper ve smlouvě. Ta činí 4,5 milionu eur (115 milionů korun).

Uplatnění klauzule ale ještě nutně neznamená, že Ngadeu klub z Edenu opustí. Musí být splněny ještě dvě hlavní podmínky. Zaprvé sám hráč musí chtít přestoupit a dohodnout se s Fulhamem.

Zadruhé je potřeba, aby se celý transfer stihnul včas. V Anglii totiž končí přestupové období dnes o půlnoci středoevropského času. Je nutné tak stihnout domluvit se na podmínkách smlouvy a podstoupit lékařskou prohlídku.

Teoreticky by mohla jednání ztroskotat i na tom, že by chtěl Fulham zaplatit částku ve splátkách, na což by červenobílí nemuseli kývnout.

POSLEDNÍ DEN PŘESTUPŮ V PREMIER LEAGUE SLEDUJTE ONLINE>>>