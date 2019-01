Kozákovi to v Liberci pálí! Dal dva góly, náhrada za Ševčíka je na cestě | iSport.cz

Na hrotu odmakal devětadvacetiletý habán hodinu a dvakrát s přehledem dokončil Hybšovy pobídky. Upřímně, nebyly to těžké pozice, hlavně ta první. Ale každý zásah se počítá a pro Kozákovu pohodu jsou vstupní úspěchy důležité. „Pro sebedůvěru útočníka je dobrý každý gól, i v přípravě,“ potvrdil Kozák.

„Není tajemstvím, že máme problémy se střílením branek a Libor by měl být v útoku nosným pilířem. Je z něj cítit kvalita. Umí podržet vpředu balon, přišlo s ním uklidnění. Je velké pozitivum, že se střelecky chytil. Jeho adaptace probíhá rychle,“ ocenil trenér Hornyák, jenž někdejšího nejlepšího střelce Evropské ligy oslovil v prosinci jako první. „Bylo na něm znát, že chce hrát. Nestavěl na první místo peníze. Potřeboval se dostat zpátky do hry. Postavil se k tomu chlapsky a dodržel slovo, které dal mně. Neupsal se Jablonci, Baníku nebo někomu jinému,“ dodal potěšeně.

K vyřešení se blíží i hledání náhrady za Petra Ševčíka, který přestoupil do Slavie. Liberec dotahuje jednání s nejmenovaným zahraničním hráčem vysoké kvality. „Je to reprezentant jedné země,“ naznačil kouč. Větší vodítko neposkytl. „Měl tu už být dřív, ale má smlouvu ve svém klubu. Musíme počkat. Nechtěli jsme čekat na průměrného hráče, protože Petr Ševčík představoval velkou kvalitu. Tento hráč by ho mohl typologicky nahradit. Doufám, že se to zfinalizuje do neděle a v pondělí naskočí do tréninkového procesu,“ přál si.

Pokud se to opravdu stane, Hornyák je odhodlaný postavit nováčka hned v prvním duelu s Příbramí. „Je v zátěži, hraje zápasy. Jde o kvalitního hráče, máme ho dobře odsledovaného. Myslím, že by nám měl pomoct,“ ujistil slovenský kouč po vítězství nad Plovdivem. „Od soupeře jsem čekal větší kvalitu,“ přiznal. „S výsledkem jsem spokojený, účel to splnilo,“ dodal.

Radim Breite a Ondřej Lehoczki nemohli nastoupit kvůli střevním potížím, lehké zranění nechalo v civilu Jana Mikulu. Dvacetiletý stoper Lehoczki, jenž může hrát i „šestku“, si hlasitě říká o šanci v lize. O místo bojuje s Tarasem Kačarabou. „Když takto bude pokračovat, je vážným kandidátem na základní sestavu. Je to náš odchovanec, má dobré parametry,“ doplnil.