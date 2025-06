Vladimír Darida, bývalý kapitán reprezentace, se do české ligy vrací po třinácti letech. „Největší roli hrála rodina. Měl jsem možnost pokračovat v Soluni, ale pro rodiče by bylo cestování složité. Synovi je šest let, nechtěli jsme mu to rozbíjet, chtěli jsme, aby šel do první třídy rovnou tady v Čechách. Máme tady dům, budeme v Hradci žít nejspíš do konce života. V klubu se všechno zvedlo od doby, kdy jsem tady nebyl. Krásně to do sebe zapadlo,“ vysvětlil nový středopolař FC Hradec Králové.

Rozhovor s Vladimírem Daridou čtěte ZDE>>>