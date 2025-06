Fotbalové přestupy ONLINE: Sigma potvrdila zájem (nejen) o Trubače. Jak je to s Klimentem?

Do první ligy se vrací její nejstarší hráč! Slovácko se podle informací iSport domluvilo na comebacku Milana Petržely (41), který odehrál jarní sezonu o patro níž ve Viktorii Žižkov (14 utkání, 2 góly). „Tento týden by se to mělo oznámit,“ uvedl náš zdroj. Půjde o dárek oběma stranám. Zkušený krajní záložník tak oslaví své čtvrteční 42. narozeniny a klub získá zpátky lídra do kabiny. Více čtěte ZDE>>>