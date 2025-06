NÁZOR SPORTU | „Kdyby ses topil, hodím ti do vody činku.“ Asi tak nějak působila souhra hráčů Manchesteru United v minulé sezoně. Nebylo to dobré, nedívalo se na to hezky a mnohdy se zdálo, že v jednom týmu spolu kope do míče jedenáct soupeřů, nikoli parťáků. Co s tím? Soupisku Red Devils čeká v létě zemětřesení, podle zpráv z Anglie jsou prakticky všichni k mání, když dorazí správná nabídka. Podívejte se na revizi kádru giganta uvězněného v ponurých časech…