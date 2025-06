Dortmund na startu MS klubů zaváhal. Neuspěl ani Inter, remizoval s Monterrey

Vstoupit do diskuse (

Fotbalisté Dortmundu vstoupili do mistrovství světa klubů bezbrankovou remízou s Fluminense. V zápase v New Yorku měl překvapivě blíže k vítězství brazilský celek a finalista předloňského minulého ročníku, favorizovaný německý tým několikrát podržel brankář Gregor Kobel. V druhém duelu skupiny F nastoupí v noci středoevropského času korejský Ulsan proti jihoafrickému klubu Mamelodi. Ve skupině E River Plate podle předpokladů porazil Urawu 3:1.

Čtvrtý celek uplynulé sezony německé ligy vstupoval do utkání s Fluminense v roli poměrně velkého favorita, před 30 tisíci diváky ale dlouho téměř výhradně hrozil soupeř. Vítěz Poháru osvoboditelů z roku 2023, jihoamerické obdoby Ligy mistrů, podnikal nebezpečné protiútoky a v první půli nečekaně vyhrál 8:3 na střelecké pokusy.

Největší šanci si ale brazilský celek vedený zkušeným kapitánem Thiagem Silvou vypracoval až po změně stran, ale gólman Kobel v 69. minutě vytáhl Everaldovu přízemní střelu k tyči i následnou dorážku. Dortmund zahrozil až v závěru, Süleho dalekonosnou ránu vyrazil čtyřiačtyřicetiletý veterán mezi tyčemi Fábio. Fluminense obhajuje finálovou účast z předloňského roku, tehdy ale startovalo jen sedm mužstev.

V úvodním duelu skupiny E měl podle očekávání River Plate nad Urawou od začátku převahu. Argentinského finalistu klubového šampionátu z roku 2015 poslal ve 12. minutě po centru do vedení hlavičkou Colidio. Po změně stran zvýšil po nepovedené malé domů Driussi, který vzápětí po srážce s gólmanem musel střídat.

Čtvrtý tým minulého mistrovství světa klubů v 58. minutě snížil, Macuo s přehledem proměnil penaltu. V 73. minutě nicméně po rohu a přesné hlavičce definitivně rozhodl střídající Meza.

Mistrovství světa klubů se poprvé hraje v rozšířeném formátu s 32 účastníky. Týmy jsou rozděleny do osmi čtyřčlenných skupin, z nichž vždy dva nejlepší celky postoupí do vyřazovací fáze.

Remíza pro Inter na úvod

Interu Milán vstoupil v Los Angeles do MS klubů remízou s mexickým Monterrey 1:1. Poražený finalista Ligy mistrů měl sice převahu, ale před prohrou ho ve druhém poločase zachránila tyč. Jihoafrický tým Mamelodi Sundowns porazil ve skupině F v Orlandu korejský Ulsan 1:0 a vybojoval tak na turnaji první výhru pro Afriku.

Nový trenér Interu Rumun Cristian Chivu změnil sestavu, která před 17 dni dny v Mnichově utrpěla debakl od PSG, na čtyřech místech. Dokonce i většinou nepostradatelný francouzský útočník Thuram začal jen na lavičce. Evropský favorit inkasoval jako první.

Ve 25. minutě vytáhl devětatřicetiletý španělský obránce Sergio Ramos svou velkou zbraň, s níž šestnáct let zářil v barvách Realu Madrid. Po rohovém kopu přeskočil dva protihráče a podařenou hlavičkou rozjásal početné mexické publikum. O vyrovnání se ještě do přestávky postaral Lautaro Martínez, když po lobu z přímého kopu za obranu poslal míč do odkryté branky.

Argentinský mistr světa se trefil po přestávce znovu, ale z ofsajdu a mexický tým, na jehož lavičce debutoval španělský kouč Domenec Torrent, měl k vítězství blíž. Canales střelou z dálky orazítkoval tyč za zády brankáře Sommera.

Trenér Torrent prý hráčům zdůrazňoval, aby neměli komplexy ze slavného jména soupeře. "Řekl jsem jim, ať si to užijí. Dodrželi náš scénář, tvrdě pracovali a bod si zaslouží," citoval kouče web FIFA. Sergio Ramos byl i po utkání středem pozornosti médií. "Věděli jsme, že to bude fyzicky hodně náročné a v prvním poločase jsme byli dost nervózní a často ztráceli míč. Pak už jsme ho přece jen víc podrželi. Jeden bod je lepší než žádný," řekl kapitán mexického týmu.

Záložník Interu Henrik Mchitarjan postrádal u svého týmu větší důraz před brankou. "Mohli jsme dát ještě další góly, ale byli jsme vpředu málo agresivní. Je to nová soutěž a všechny týmy jsou tady hodně motivované. Musíme udělat maximum pro to, abychom dávali víc gólů a vyhráli další zápasy," řekl arménský fotbalista.

Mamelodi Sundowns přiletěli na turnaj v podobné náladě jako milánský Inter. Před dvěma týdny prohráli finále africké Ligy národů, ale v Orlandu začali vítězně a vyhoupli se do čela skupiny F, v níž v prvním úterním zápase hrála Borussia Dortmund s Fluminense 0:0.

Utkání začalo s hodinovým zpožděním kvůli bouřce, která se přehnala nad Floridou. Hlavní postavou byl útočník Rayners, který během prvního poločasu poslal míč do sítě hned třikrát. Dvakrát mu gól vzal videorozhodčí, který jednou odhalil hraní rukou a podruhé ofsajd. Po přihrávce brazilského tvůrce hry Ribeira už bylo všechno v pořádku a to stačilo na tři body. Korejci odpovědět nedokázali, přestože po změně stran měli šanci.

Skupina E:

River Plate - Urawa 3:1 (1:0)

Branky: 12. Colidio, 48. Driussi, 73. Meza - 58. Macuo z pen.

Monterrey - Inter Milán 1:1 (1:1)

Branky: 25. Ramos - 42. Martínez.

Skupina F:

Fluminense - Borussia Dortmund 0:0.

Ulsan - Mamelodi 0:1 (0:1)

Branka: 36. Rayners.