Zlínský Čanturišvili v říši divů: nový kouč po dvou dnech, zranění a dítě | iSport.cz

Je mu smutno. Bez rodiny s novým přírůstkem a také při pohledu na spoluhráče, jak v Turecku nadoraz trénují a hrají zápasy. Taky by rád, jenže kvůli bolavému svalu se Vachtang Čanturišvili až v pátek po čtrnácti dnech lehce pomazlil s balonem. Na rozjezd jarní sezony připraven nebude. „Je to pro mě těžké. Ale těším se, že se vrátím ještě silnější,“ říká v hotelu Kaya Palazzo.

Fotbal mu teď radost nedělá, ale jako čerstvý táta se cítí úžasně. „Dani je naše první dítě, neuvěřitelný pocit,“ popisuje posila ze Spartaku Trnava. Jeho manželka se záložníkovou matkou zůstaly ve Zlíně, kde se o malého potomka starají. Táta se na Turecké riviéře snaží vykurýrovat bolavý sval, který mu ztěžuje začátek v týmu nového kouče Romana Pivarníka.

„Trénoval jsem individuálně s mým MMA koučem Michalem,“ naráží na svalnatou figuru „kondičáka“ Michala Molka, který se mu společně s fyzioterapeutkou Kateřinou David nejvíc věnuje.

Včera zkusil být zase po čase fotbalistou. Vyšlo mu to na den, kdy u moře konečně vysvitlo slunce a nepršelo. „Cítím se líp. Běhal jsem, dotkl jsem se balonu. Ale ještě nejsem na sto procent v pořádku,“ prohodí trpce. Noha ho trošku bolela, ve svalu měl devítimilimetrovou díru. „Ještě jsem ho v tréninku neviděl. Pamatuju si ho jen z Evropské ligy,“ přiznává Pivarník.

K angažmá v české lize vystřelily gruzínského rychlíka výkony v mistrovské Trnavě, která se probila až do základní skupiny EL. Půl roku před skončením kontraktu o něj měl zájem Jablonec, ale nakonec skončil po intervenci Pavla Hoftycha (ředitel Trnavy a bývalý kouč Zlína) na Moravě.

„Nabídka Jablonce byla seriózní, žádný vtip. Nevím, proč to nedopadlo. Ještě jsem měl možnost jít na Kypr, do Řecka, do Ázerbájdžánu, do Kazachstánu. Ale vím, že česká liga má velmi dobrou úroveň. Je to pro mě příležitost se posunout dál. Tým je v tabulce šestý, je šance jít ještě výš. Nepřišel jsem sem kvůli své budoucnosti jinde. Zlín je teď pro mě prioritou,“ ujišťuje.

Kam s ním v sestavě? „Vako“, jak mu přezdívají, je použitelný prakticky kdekoliv. Pravý či levý bek, „desítka“ pod hrotem, střední záložník, pravé nebo levé křídlo. „Moje místo? To je velká otázka. V Trnavě jsem zkusil opravdu všechny pozice. Mockrát jsem je měnil. Hrál jsem tam, kde bylo potřeba. Málem jsem byl i gólman,“ usměje se.

Na Gruzínce překvapí výbornou angličtinou. Pochytil ji prý při komunikací se zahraničními hráči v Dinamu Tbilisi, kde dřív působil. „Ve škole jsem se učil rusky a německy. Ale baví mě sledovat filmy a videa v angličtině,“ vysvětluje drobný technik, který si před podpisem dvouleté smlouvy zjišťoval informace o trenérovi Bílkovi.

Jenže ten vzápětí přijal nabídku z Kazachstánu a Čanturišvili si musí zvykat na jeho zástupce Pivarníka. „Byl to pro mě trošku šok,“ nezapírá. „Trénoval jsem ve Zlíně druhý den a kouč Bílek nám řekl, že musí odejít,“ kroutí hlavou.

