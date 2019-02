Ševčík se dere do základu Slavie. Jaké otazníky v sestavě klub řeší? | iSport.cz

Vědělo se, že přichází jako „oblíbenec“ trenéra Jindřicha Trpišovského a sportovního ředitele Jana Nezmara. Že je to hráč, s nímž oba muži měli dobrou zkušenost ve Slovanu Liberec. I tak ale Petr Ševčík asi všechny překvapil. Zimní přípravu odehrál s velkým přehledem, od prvního okamžiku se chytil a právem se teď uchází o základní sestavu. Z poslední várky posil má do ní zaručeně nejblíž. Jak do ní zapadne? V placené části článku naleznete i otazníky v sestavě, které momentálně Slavia řeší.