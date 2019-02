Skuhravý po generálce: Snad si to přeneseme do ligy. Co je s Gonzálezem? | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Trenér Dukly Skuhravý: Museli jsme všechno změnit, hlavně myšlení hráčů VŠECHNA VIDEA ZDE

Co vám běželo po vyhrané generálce hlavou?

„Byl jsem rád za vítězství i za to, že jsme si mohli zahrát na našem hlavním hřišti. Díky majitelům, že nám to umožnili. Když budujete něco nového jako my, střídají se momenty, s kterými jste spokojení víc a s kterými míň. Až na jeden inkasovaný gól, který mě mrzí, jsme Bohemku do ničeho nepustili. Na druhou stranu jsme se mohli ve finální fázi chovat zodpovědněji, hlavně ve druhém poločase jsme měli šancí dost.“

Nekalí vám radost z výhry výrazné oslabení Bohemians? Soupeř kvůli chřipkové epidemii zdaleka nebyl kompletní.

„Musím poděkovat Bohemce, že jsme zápas vůbec mohli odehrát, měli opravdu velké zdravotní problémy. I my se celou přípravu pereme s výpadky hráčů, teď máme na marodce čtyři: Ďuricu, Holendu, Hadaščoka a Gonzáleze. V zimě holt svaly trpí víc než jindy, musíme se s tím vypořádat. Na druhé straně se nám někteří uzdravili, včetně stopera Raspopoviče.“

Když jste zmínil španělskou posilu Pabla Gonzáleze, co ho trápí?

„Měl krevní výron pod ledvinami, nechtěli jsme riskovat. Uvidíme, jestli stihne páteční ligu s Baníkem. Je to typ hráče, který českému fotbalu chybí: umí se výborně pohybovat mezi řadami, vyhledává nebezpečné situace pro soupeře a má ohromné ofenzivní myšlení. Musíme mu pomoct k tomu, aby se co nejrychleji aklimatizoval.“

V přípravě jste prohráli jediný zápas. Můžou vás dobré výsledky před ligou nakopnout?

„Každý den a každou minutu na hráčích vidím, že chtějí pracovat a zlepšovat se. Tohle je nejdůležitější, abychom si podrželi do sezony. Abychom se tak jako v přípravě prezentovali i v lize. O nic jiného nejde.“

Jako jeden ze tří ligových týmů jste celou zimu zůstali v Česku (kromě Dukly ještě Příbram a Opava). Osvědčilo se to?

„Splnili jsme, co jsme chtěli, což je před ligou základ. Pracovali jsme v konstantních podmínkách a věřím, že i doma jsme se dokázali připravit na sezonu tak dobře jako naši soupeři v cizině.“

Bylo po utrápeném podzimu důležité zvednout týmu sebevědomí?

„Rozhodli jsme se, že tým přebudujeme se vším všudy. Odrazili jsme se od změny způsobu hry a především myšlení. S nespokojenými hráči, kteří se bojí a nemají drajv, se nemůžeme zachránit. Změna atmosféry byla klíčová, tuhle věc si chceme opečovávat a udržet. Na podzim nebyl spokojený nikdo. Nechodili jsme s radostí do práce, a to se vždycky hůř pracuje.“

Už v pátek jdete na věc: co čekáte od ligové premiéry s Baníkem?

„Primárně si přeju, abychom do zápasu šli s odvahou a sebevědomím. Může se stát, že prohrajeme, ale pokud to do toho dáme obě zmíněné věci, budu spokojený. Nachystáme se na maximum a uvidíme. Jak znám kolegu Boba Páníka, který se byl podívat na naší generálce, on to má úplně stejně. Už se těšíme na to, až liga zase vypukne.“