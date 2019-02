Júsuf sní o LM se Slavií, ale chce pomoct Bohemce. Jak se rodil přestup? | iSport.cz

Venku je jen pár stupňů nad nulou a při chůzi lehce kulhá, ale úsměv mu z tváře nemizí. „Jak se máš?“ hlaholí Júsuf Hilál na tréninkové základně Bohemians. „Já dobře. Až na tu nohu.“ Ligová kometa pořád ještě není úplně fit, kvůli trablům s pravým kotníkem na asijském šampionátu šel bahrajnský kanonýr na plac pokaždé jen jako žolík.

„Uzdravování jde pomalu, ale nespěchám na sebe a snažím se být trpělivý,“ poví předtím, než začne vyprávět o námluvách se Slavií, bloudění po Praze s telefonem v ruce nebo o svém objeviteli, bývalém trenérovi bahrajnské reprezentace Miroslavu Soukupovi.



Jak se cítíte po víc než měsíci zpátky v Česku? Tak dlouho mimo svůj tým po konci podzimu nebyl žádný jiný hráč.

„Ze všeho nejvíc jsem rád, že jsem zase tady. Zpátky v Bohemce. Do konce sezony za ni budu bojovat ze všech sil, chci pro tenhle klub ještě něco udělat.“



To zní skoro předpisově.

„Myslím to naprosto vážně. V Bohemce mi dali šanci hrát českou ligu, zlepšovat se, ukázat se. Po podzimu jsme třináctí, což je málo, chci pomoct k posunu výš. V poháru máme dobrou šanci projít minimálně do semifinále, to mě taky láká.“



Pět ligových gólů, tři asistence a zimní smlouva se Slavií. Překvapil jste na podzim sám sebe?

„Nemluvil bych přímo o překvapení. Všichni kolem mi hodně pomohli: tým, trenér Hašek, můj agent Viktor Kolář… Dodali mi sebevědomí a já si díky tomu mohl věřit. Moje čísla ale pořád nejsou úplně nejlepší, můžu se ještě zlepšovat.“



Takže na jaře chcete svoji podzimní bilanci překonat?

„Nestarám se o počet branek, ale o úspěch týmu. Rád střílím góly, ale nebude mě těšit, když jich budu mít deset, přesto spadneme do druhé ligy. Takhle to opravdu nechci. Fotbal není individuální sport, v první řadě hraju za svůj klub.“

Od léta budete hrát za Slavii. Jak vám to zní?

„Opravdu sladce. Loni v létě jsem opustil všechno: svoji zemi, rodinu, životní styl v Bahrajnu… Vsadil jsem všechno, abych ukázal, že na Středním východě hraje jeden dobrý fotbalista. Když jsem přišel do Česka, neznal jsem zdejší reálie: nevěděl jsem, který klub je malý a který velký. Zjistil jsem to až časem. Přestup do Slavie odráží moji strategii, chci jít krok za krokem nahoru.“



To by se vám mohlo splnit, slávisté na rozdíl od Bohemians pravidelně hrají o titul.

„Přesně tak, je to velký klub v Česku i v Evropě. Navíc budu mít šanci dostat se do Ligy mistrů. Jen si to představte: první Bahrajňan v Champions League! Byla by to velká věc. Ale ještě předtím chci něco dokázat s Bohemkou, o Slavii budu přemýšlet až od léta.“

Jak rychle šly námluvy se Slavií?

„Nevím, kdy proběhl první oficiální kontakt, hráče tyhle věci většinou míjí. Můj agent mi pověděl o vážném zájmu Slavie předtím, než jsem v prosinci odjel do Bahrajnu chystat se na mistrovství Asie.“

360p REKLAMA Júsuf o úspěchu Bahrajnu na mistrovství Asie. Co pro něj znamená přestup do Slavie?

Co vy na to?

„Řekl jsem si: Proč ne? Slavia pro mě bude další krok dopředu. A když souhlasila i Bohemka, nebylo co řešit. Tenhle přestup má dost výhod.“



Třeba to, že zůstanete v Praze a nebudete muset poznávat nové město?

„Tohle je velký bonus. Nemusím měnit byt, bloudit v novém prostředí a nezírat každou chvíli na Google Maps jako po příchodu do Prahy. Bohemka i Slavia sídlí ve stejné čtvrti, což je taky fajn.“

Navíc jste měl smlouvu podepsanou už před startem mistrovství Asie. Další plus?

„Nestresoval jsem se tím, ale byla to pozitivní věc. Měl jsem vyřešenou budoucnost a čistou hlavu. Kvůli potížím s kotníkem jsem chodil skoro o jedné noze a tušil jsem, že Bahrajnu nebudu moct pomoct naplno. Drásalo mě to, protože mistrovství Asie je svátek, hraje se jen jednou za čtyři roky. Smlouva se Slavií mi v téhle situaci udělala velkou radost.“



Konzultoval jste přestup s končícím trenérem bahrajnské reprezentace Miroslavem Soukupem? To on vás posunul k angažmá v Bohemians.

„Jasně. Vždycky mě podporoval a jeho názory mě zajímají. Říkal mi: Slavia je vyšší level, je to pro tebe velká šance. V každém zápase budeš pod tlakem a budeš muset makat ne na 100, ale na 200 procent. Slavia je pojem, v Česku ji zná každý. Budu se s tím muset naučit pracovat.“



Mrzí vás, že svaz neprodloužil Soukupovi smlouvu?

„Svaz teď všechno mění: není to jen o trenérovi, nových lidí by mělo být víc. Nevím proč, ale je to tak. Přitom pan Soukup s námi měl báječné výsledky. Posouvali jsme se v žebříčku FIFA, dařilo se nám na turnajích… Odvedl dobrou práci, hodně věcí změnil k lepšímu. Snad i díky nám je Bahrajn o něco známější.“



Zůstanete s trenérem v kontaktu?

„O tom nepochybujte. Na mém vztahu k němu se nic nemění, voláme si každé dva tři dny. Ptá se mě, jak se mám a jestli něco nepotřebuju. Už jsme spolu mluvili i o prvním jarním zápase Bohemky na Spartě.“



Jak budete vzpomínat na vaši poslední společnou akci? Na mistrovství Asie jste skončili v osmifinále.

„Porážka v prodloužení bolela, ale Jižní Korea měla super tým se spoustou hvězd. Být v osmifinále pro Bahrajn vůbec není špatné. Měli jsme dost mladých hráčů, na předchozím šampionátu jsme byli jen tři nebo čtyři. Pro všechny to byla zajímavá zkušenost, v budoucnu z toho můžeme těžit. Třeba v kvalifikaci na mistrovství světa 2022, které se hraje u sousedů v Kataru. To je velká motivace.“



Mimochodem, vyzvídají od vás spoluhráči z reprezentace, jak se dostat na vaši úroveň? V týmu je většina poloprofesionálů, kteří mají kromě fotbalu ještě civilní zaměstnání.

„No ano, můžu pro ně být inspirací. Říkám jim: Každý má šanci. Slovo ne ve fotbale neexistuje. Všechno je to jen o vás, co a jak děláte a co jste schopní obětovat. A pokud máte naděleno od boha, využijte toho. To je všechno.“

OČIMA AGENTA Viktor Kolář (šéf fotbalové sekce Sport Investu) MŮŽE OTEVŘÍT DVEŘE DALŠÍM

Júsuf za několik měsíců v Česku prokázal svoji kvalitu, především velkou adaptabilitu a chuť poprat se s výzvou. Tyhle vlastnosti se mu budou hodit v létě v boji o sestavu Slavie, teď je však v hlavě nastaven jen a pouze na Bohemians. I tahle psychická vyspělost z něj dělá velkého hráče. Svým příběhem i přístupem může otevřít dveře dalším hráčům ze Středního východu: na konkrétních jménech pracujeme už teď.

