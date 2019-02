Kozák: V úplné pohodě nejsem, ale na premiéru v lize se těším | iSport.cz

Jaké jsou vaše prvotní pocity z Liberce?

„Pocity jsou skvělé. Jsem tu sice teprve druhý den, ale vypadá to, jak kdybych tu byl mnohem déle. Kluci mě přijali a s nimi i všichni ostatní v klubu. Fázi seznámení máme tedy za sebou a teď půjde jenom o to, abychom pohodu přenesli na hřiště a dokázali se kvalitně připravit na sobotu.”

Co vůbec rozhodlo o návratu do Čech?

„Po dvou letech v Itálii jsem zvažoval všechny další možnosti. A upřímně mě to po deseti letech tak nějak táhlo domů. Rozhodl jsem se, že to zkusím a budu se snažit ukázat.”



Proč padla volba na Slovan?

„Liberec byl nejkonkrétnější. Byla vidět obrovská angažovanost a snaha mě podepsat. Nakonec se pro mě stal jasnou volbou. Zažiju sice premiéru v tom, že budu nejstarším hráčem týmu, ale určitě to zároveň bude další dobrá zkušenost. Kluci v kabině jsou super, takže doufám, že se mi povede uplatnit zkušenosti a pomůžu týmu.”

Údajně jste měl malý kousek k angažmá v Jablonci. Je to pravda?

„Zájem z jeho strany byl, to mohu bez průtahů potvrdit. Nicméně ve finále jsem se, i vzhledem k tomu, že mě trenér Slovanu opravdu chtěl, rozhodl takto. Cítil jsem zkrátka z Liberce největší zájem a tak nakonec nebylo ani co řešit.”

Bylo pro vás také velkým tématem, že jste v Liberci dostal smlouvu jen na půl roku?

„Samozřejmě to taky hrálo roli. Vracím se do Česka po deseti letech a Liberec mi vyšel ve všem vstříc. Upřímně ani já sám nevím, co bude v létě. Nejdůležitější bude určitě následující půlrok: chci, aby se to všechno zvládlo a s Libercem se nám něco povedlo. Na druhou stranu je ve smlouvě také opce, takže v létě si znovu sedneme a dohodneme se, co bude dál. To se však všechno bude řešit až po posledním kole.”

Útočník Libor Kozák (v popředí) 24. ledna 2019 na tréninku fotbalistů Liberce na soustředění v Turecku



4 zobrazit galerii

V sobotu vás čeká úplně první zápas v domácí nejvyšší soutěži. Těšíte se?

„Určitě se na debut těším. Návrat si užívám a ještě, když bude v dresu Liberce, je to takové umocněné… Jsem zvědavý na to, jak bude utkání vypadat. Bude to pro mě zase nová zkušenost, českou ligu jsem přece jen nikdy nehrál. Na druhou stranu je to pořád jen fotbal a ten je všude stejný.”

Nicméně i tak jste byl dlouhou domu zvyklý na úplně jiné prostředí. Nebylo náročné si zvykat na úplně nový styl hry?

„Jasně, změna to byla. Ale určitě jsem z toho nebyl nijak v šoku. Každopádně hra je jiná, stejně jako všechny věci okolo. Jsem pořád ale Čech, takže místní mentalitu hráčů moc dobře znám a nebyl to pro mě až takový skok, jako tenkrát, když jsem šel poprvé do zahraničí. Není to něco, na co bych si musel nějak dlouho zvykat. Samozřejmě první zápas bude specifický a všechno okolo pro mě bude nové, ale rozhodně se nebojím toho, že bych se neadaptoval.”

Co bylo důležité během přípravy?

„Klíčovou roli hrálo soustředění v Turecku, které jsem stihl. Můžu být rád za to, že jsem ten týden s týmem zažil. Zapadal jsem do kádru díky němu mnohem snadněji. Největší problém mi tak tedy dělá s trochou nadsázky přechod do zimního prostředí, ale to je prkotina. Člověk si na zimu zvykne a jede se.”



Musel jste po letech v Itálii doplňovat zimní výbavu?

„Řekněme, že jo (úsměv). Z Itálie jsem si přivezl všechny takové napůl letní boty, takže jsem s nimi měl ve sněhu trochu problémy. Musím se na zimu líp nachystat, ale to nebude problém. Každopádně je pravda, že sníh jsem dlouho neviděl. V Itálii vůbec a doma, když jsem přijel na Vánoce, tak většinou nebyl.”



Liberec vyhlásil boj o první šestku, koho pokládáte za největšího soupeře?

„Všechny, proti kterým budeme hrát. Půjde hlavně o nás, abychom dělali pravidelně body. Na ostatní nemůžeme koukat, maximálně až dvě, tři kola před koncem. Musíme pro šestku určitě udělat maximum a na v závěru se uvidí, jak si budeme stát.”

Od vás konkrétně budou určitě velká očekávání.

„Lhal bych, kdybych řekl, že jsem úplně v pohodě. Očekávání od lidí a hlavně i od sebe jsou, ale měl jsem je vždy před úplně každým zápasem. Člověk má zodpovědnost, když jde na hřiště. Nicméně po dlouhé době jsem doma a bude to první zápas za Liberec… Nervozita bude, snažím se si to moc nebrat. Soustředím se na to, abych na hřišti odvedl maximum a pomohl týmu k bodům.”



Co říkáte potenciálu týmu?

„Potenciál je obrovský. I po těch třech zápasech, které jsem odehrál, je vidět kvalita. Možná nám v některých utkáních budou chybět potřebné zkušenosti, ale to k mladým týmům svým způsobem patří. Budeme se v tom muset co nejvíc zlepšovat. Věřím v to, že budu moct zkušenost na kluky trochu převést. Kvalita ale v týmu každopádně je. Kluci jsou běhaví a mají hlavně obrovskou chuť. Myslím, že to půjde.”



Máte v hlavě nějaký počet gólů, který byste chtěl nastřílet?

„Mám docela rád konkrétní cíle a vždy je nějak v hlavě mám. Ale nerad se o ně dělím (směje se). Můj nejhlavnější cíl, který můžu prezentovat, je tedy co největší pomoc Liberci, což se asi samo o sobě bude brát z hlediska vstřelených gólů. Finální kalkulace však proběhnou až na konci sezony.”

Není to náhodou devítka, když ji máte na dresu?

„(Smích) Nebylo by to špatné, ale uvidíme.”