TOP zimní posily: cizinci i trumf Liberce. Největší eso má Slavia | iSport.cz

Kdo patří mezi Top zimní posily? • FOTO: Koláž iSport.cz Start jarní části FORTUNA:LIGY je za dveřmi. Její účastníci během zimní přestávky nelenili a nejen, že se poctivě připravovali, ale také přivedli do svých kádru nové hráče. Které posily jsou podle deníku Sport nejvydařenější? V závěru článku najdete i videorozbor celé pětice nejvydařenějších přestupů.

Joel Kayamba (Opava > Plzeň) Opava - Baník: Ostravská obrana zaspala, Kayamba posílá Slezský FC do vedení 1:0! 720p 360p REKLAMA Obhájce titulu získal Joela Kayambu z Opavy již během podzimu. Ten ale útočně laděný hráč doherál ještě ve slezském klubu. Konžský fotbalista zvládl v první části aktuálního ročníku FORTUNA:LIGY odehrát 14 zápasů, v nichž si připsal 3 góly a 3 asistence. U nového zaměstnavatele by měl při rozestavení 4-2-3-1 dostat prostor v záložní řadě po boku Aleše Čermáka a Jana Kovaříka. Joel Kayamba v prvním zápase za Viktorii Plzeň proti Ústí nad Orlicí • Foto Pavel Mazac / Sport

Jean-David Beauguel (Zlín > Plzeň) Beauguel pálí za Plzeň: Bavím se s Limberským, nedělají tu rozdíly 720p 360p REKLAMA Stejně jako Joel Kayamba i Jean-David Beauguel posílil kádr mistrovské Plzně. Vzhledem k situaci by měl být pro jarní část sezony první volbou trenéra Pavla Vrby, co se týče postu útočníka. Přispělo k tomu zranění Michaela Krmenčíka i odchod Jakuba Řezníčka do Lokerenu. O místo v základní sestavě se s ním ale budou chtít přetahovat Tomáš Chorý s navrátilcem z Trnavy Markem Bakošem. V plzeňském dresu v přípravě proti Ústí nad Orlicí poprvé nastoupil útočník Jean-David Beauguel • Foto Pavel Mazac / Sport

Martin Hašek (Bohemians > Sparta) ANALÝZA POSILY: Prosadí se Martin Hašek ve Spartě? Vytlačí ze sestavy Frýdka? 720p 360p REKLAMA Mezi „klokany“ patřil Martin Hašek k tahounům záložní řady. I přes odchod hvězdného Nicolae Stancia je však v záloze Letenských přetlak a vypadá to, že začne jarní část sezony na lavičce náhradníků. Na hřišti by totiž měla dostat přednost pětice David Moberg Karlsson, Martin Frýdek, Guélor Kanga, Michal Sáček a Alexandru Chipciu. Hašek jim ale bude dýchat na záda a bude chtít chytit za pačesy hned první šanci, kdy dostane prostor se ukázat v mistrovském zápase. Sparťanský záložník Martin Hašek mladší • Foto Barbora Reichová/Sport

Libor Kozák (Livorno > Liberec) Jeden z nejpřekvapivějších přestupů zimní přestávky. Opavského odchovance Libora Kozáka v slibně nastartované kariéře přibrzdila zranění. Po angažmá v Laziu Řím, Brescii, Aston Ville, Bari a Livornu se vrací zpět do Čech, kde poprvé okusí nejvyšší soutěž. Pod Ještědem by měl působit ale jen půl roku. Poté se chce vydat znovu za hranice. Do té doby by měl být ale jasnou jedničkou libereckého útoku. Útočník Libor Kozák (v popředí) 24. ledna 2019 na tréninku fotbalistů Liberce na soustředění v Turecku • Foto ČTK

Petr Ševčík (Liberec > Slavia) Petr Ševčík pod lupou: Kdo je hráč, kterého ohlásila Slavia jako posilu? 720p 360p REKLAMA Podle všeho nejlepší zimní posila. Petr Ševčík by měl najít uplatnění ve slávistické záloze po boku Miroslava Stocha, Josefa Hušbauera a Jaromíra Zmrhala. Na podzim zaznamenal v dresu Liberce jeden gól a k tomu také šest asistencí. To byl ale jen zlomek přihrávek, jimiž vyslal své spoluhráče do vyložených šancí. Ševčík je velký úlovek a na jaře by to měl v sešívaném dresu potvrdit. Jedna z nových posil Slavie, Petr Ševčík • Foto Pavel Mazáč (Sport)