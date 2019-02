Svoboda: Žádné VIP zacházení pro Slavii a Plzeň. Tvrdíka nekomentuji | iSport.cz

Jste v očekávání, jak se osvědčí nový herní model z dílny LFA, kdy po klasických třiceti kolech následuje nadstavbová část?

„Začnu zeširoka: všichni vnímáme, že zimní přestávka byla nejkratší v historii. Daleko intenzivněji než dříve jsem sledoval předpověď počasí. Vypadá to na dobré zprávy. Nic nebrání tomu, aby liga o víkendu začala a fanoušci přišli na stadiony. Současný ročník je přelomový nejen kvůli nadstavbě, ale také proto, že se v daleko větší míře ve finálových bojích bude uplatňovat videorozhodčí. Třeba v prvním jarním kole budou v jeden den pod dohledem VAR hned dvě utkání - Mladá Boleslav s Plzní a Slavia s Teplicemi. Věřím, že jaro bude divácky hodně atraktivní. Když si pročítám rozhovory s manažery a trenéry jednotlivých klubů, tak už neslyším, že by někdo chtěl končit sezonu v klidném středu tabulky. Změnou hracího modelu jsme klidný střed tabulky víceméně zrušili. Ten už neexistuje, za což jsem rád.“

Jak bude video fungovat v nadstavbě?

„V prvních třech kolech skupiny o titul bude k dispozici ve všech zápasech, na 99,99 procent pokryjeme i všechna utkání ve zbývajících dvou kolech, která mají stanovený jednotný začátek.“

Jak tomu bude v duelech o účast v Evropské lize a v bojích o záchranu?

„Pracujeme na tom. Určitě počítáme s videem při finále skupiny play off o Evropskou ligu. V barážových zápasech to nevidím reálně, protože k aplikaci videa musíte mít odzkoušené stadiony. A my ty druholigové nemáme. Od příští sezony chceme mít pokryté čtyři zápasy v jednom kole. To je však hodně odvislé od techniky, respektive jak se nám ji povede společně s našimi partnery rozšířit.“

Bude záměrem LFA, aby zápasy Slavie a Plzně, tedy klubů s největší šancí na titul, byly bezvýhradně všechny pod dohledem videa?

„Ne, nikdo nebude mít VIP zacházení. Každopádně zápasy Slavie a Plzně patří mezi největší a nejatraktivnější, vybírají si je televize, takže videorozhodčí bude na většině utkání těchto dvou celků. Pravděpodobnost videa je tedy veliká. Rozhodně to ale nemáme nastavené tak, že kupříkladu na utkání aktuálně prvního celku musí videorozhodčí nutně být.“

FORTUNA:LIGU vysílají současně O2 TV a ČT Sport. Jak si mezi sebe rozdělí nadstavbu?

„To je otázka na ředitele O2 TV Marka Kindernaye, ale podle mých informací, by všechny zápasy finálové skupiny měla vysílat výhradně O2 TV. “

Zástupce LFA v komisi rozhodčích Petr Mlsna na svou funkci rezignoval. Jak jste to přijal?

„Překvapilo mě to… Jde o rozhodnutí pana doktora Mlsny. Hovořili jsme spolu, se svým záměrem mě seznámil týden dopředu. Snažil jsem se ho přesvědčit, že bude prospěšnější, pokud uvnitř komise zůstane. Měl jiný názor. Sdělil mi své důvody, ty korespondují s tím, co řekl v médiích. Není tam nic jiného, či překvapivého. Petru Mlsnovi musím za práci v této, ale především v předchozí komisi rozhodčích poděkovat. Mrzí mě, že odchází, nicméně je to jeho rozhodnutí. Nám nezbývá než hledat jiného kvalitního kandidáta.“

Je variantou, že během jarní části nebude mít LFA svého zástupce v komisi rozhodčích?

„Věřím, že mít bude. Nevím, zda se to stane za týden, nebo za měsíc. Každopádně komise rozhodčích je pětičlenná, aktuálně má čtyři členy, na fungování či usnášeníschopnosti komise to nemá žádný vliv. Otázku našeho nominanta jsme už debatovali, jsme ve fázi hledání.“

Platí, že spolupracujete s FAČR na projektu videorozhodčích? A bude se na něm svaz finančně podílet i přes nelibost Romana Berbra?

„V současné době se o tom s FAČR intenzivně bavíme. Došlo k výraznému posunu ve prospěch videa. Například školení videorozhodčích je hrazeno z rozpočtu svazu. Taktéž komunikátory, které v sobě mají technologii pro video, FAČR objednal. Komunikace se svazem a vstřícnost k projektu se lepší. Podívejte, video jsem nevymyslel já, Tomáš Bárta nebo Roman Hrubeš. Zapojení videa bude v budoucnosti čím dál masivnější. V okamžiku, kdy bude nasazeno do zápasu Ligy mistrů, bude to dostatečný signál, že video neskončí, ale naopak bude pokračovat. Kdyby se k tomu FAČR postavil negativně, diskvalifikoval by tím všechny rozhodčí, jelikož by se nikdy nemohli zapojit do mezinárodních zápasů s asistencí videa. Chápu, že existuje řada lidí – nejen Roman Berbr – kteří si myslí, že video nějakým způsobem ochudí, či změní fotbal. Nehledě na to, že fotbalové prostředí je velmi konzervativní, změny kouše těžce a zvolna. Ohledně videa ale jiný směr není možný. Navíc existuje silný tlak ze strany sponzorů a partnerů, kteří chtějí video ve fotbale a netouží po tom, aby zápasy rozhodovaly góly z ofsajdu, či ze špatně nařízených penalt.“

Jaroslav Tvrdík prostřednictvím Twitteru uvedl, že by nejraději zrušil LFA, což je poměrně tvrdé stanovisko jednoho z nejvlivnějších fotbalových funkcionářů v zemi. Berete to jako útok na autoritu LFA?

„Neříkám na to nic. Některé výroky je škoda komentovat, protože to pak zbytečně oslabuje jejich vypovídající hodnotu.“

