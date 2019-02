Hašek: Júsuf by měl zůstat celé jaro. Další hráč z Bahrajnu zatím chybí | iSport.cz

Obvykle je to spíš jen formální otázka, ale teď je to pro vás vysoce aktuální téma: jaký je zdravotní stav týmu?

„Na Spartě určitě nebude k dispozici stoper Pokorný ani záložník Záviška. Reiter se po chřipce teprve vrátil do tréninku a do toho máme zraněné záložníky Švece s Vodhánělem. Po operaci je obránce Schumacher s útočníkem Puškáčem. Samostatnou kapitolou je náš nejlepší podzimní střelec Júsuf, který se kvůli potížím s kotníkem na Spartě určitě neobjeví.“

V součtu s divokým podzimem, zažil jste někdy tak vleklé zdravotní potíže u jednoho týmu?

„Asi ne. Není to ve způsobu tréninku, je to spíš shoda okolností a doufám, že to jednou skončí. Paradoxní je, že jsme se snažili chřipce předcházet: hráči měli dva mítinky o tom, jak se před nemocí chránit. Na Spartě se absence ještě projeví, příště s Olomoucí už snad ne.“

Jak moc se to projeví na Spartě? Budete muset pro jistotu znovu sáhnout do juniorky či dorostu jako před sobotní generálkou na Dukle?

„Klíčové je, že budeme moct postavit jedenáctku bez juniorů. Ještě si rozmyslím, jestli některé vezmu na střídačku. Variant je v tuhle chvíli víc.“

Jak hodnotíte zimní změny v kádru?

„Převažují příchody nad odchody, což je pro mě dobrá zpráva. Na podzim jsme neměli úzký kádr, ale zasáhly do toho zdravotní lapálie a kádr se ukázal být úzkým. Proto jsme na to v zimě zareagovali rozšířením soupisky. Jako trenér teď mám víc možností než na podzim, ale pochopitelně jen pokud budou hráči zdraví. Na tréninkové základně v Uhříněvsi jsme předělali kabinu, aby se tam všichni hráči vešli, ale kvůli zraněním, operacím a nemocem jsme tam stejně ještě nebyli komplet…“

A další pocity z přípravy?

„Zima proběhla, jak jsme chtěli. Na soustředění v Turecku nebylo příznivé počasí, přesto jsme tam udělali všechno podle plánu. Ze záběrů, které běžely v Česku, to mohlo vypadat, že tam byla přírodní katastrofa, což možná byla, ale i tak jsme v Turecku odehráli tři zápasy na kvalitních hřištích. Měli jsme dobrý pocit, který nám po návratu domů rozbila chřipková epidemie. Teď se z toho sbíráme před důležitým zápasem na Spartě.“

Jak už jste zmínil, stoprocentně vám bude chybět elitní útočník Júsuf.

„Má pochroumaný kotník ještě z mistrovství Asie. Optimistický plán zní tak, že se po Spartě připojí k tréninku s týmem a bude použitelný na část následujícího zápasu s Olomoucí. V Júsufově případě jde o poranění měkkých tkání a nedá se predikovat, jak se to bude vyvíjet. Nejhorší varianta je ta, že se to protáhne na tři týdny.“

V zimě Júsuf podepsal smlouvu se Slavií, která ho u vás nechá na jarním hostování. Je to tak? Nebo si ho slávisté můžou stáhnout?

„Nemám o tom informace, měli bychom ho mít k dispozici celé jaro. To je pro mě pozitivní, ale my ho potřebujeme zdravého, aby mohl naplno trénovat a hrát zápasy.“

Jak se vyvíjí jednání o příchodu bahrajnského záložníka Mohameda Marhúna?

„Tady přece žádné takové jméno ještě nepadlo. (usmívá se) Je to zajímavý hráč: rychlý, šikovný na míči, umí se dostat do finálních situací. Dobře vnímá prostor a hlavně je mladý, čekám u něj velkou perspektivu. Bude se pohybovat mezi našimi mladými pracovitými hráči a navíc z Česka je kam se posouvat.“

Kdy by mohl přijít?

„Určitě ho nebudeme mít na Spartu a s velkou pravděpodobností ani na Olomouc. V Bahrajnu se dohrává základní část a jeho současný klub ho chce mít k dispozici na důležité zápasy. A až budou v pořádku všechny papíry, musí se ještě vyřešit vízum, což taky není ze dne na den. Čili během dvou týdnů by tady mohl být, mělo by se to stihnout do konce přestupního období.“

Bude Marhún poslední posilou, nebo ještě někoho lákáte?

„Nejsme v komfortní situaci na pozici devět. Rád bych tam měl ještě nějakého zdravého hráče k mladému Matěji Koubkovi. Máme domluvu s naším sportovním ředitelem Držmíškem, že by nějaké hostování ještě mohlo být. Máme navázané dobré vztahy se Spartou, Slavií i Plzní, takže uvidíme.“

Zatím tedy není aktuální žádné jméno?

„Momentálně nepodnikáme nic, abychom to třeba neřešili ukvapeně a pak zjistili, že máme uzdraveného Júsufa a Puškáče plus další posilu. Abychom neměli čtyři útočníky a nevěděli, co s nimi. Zaplaťpánbůh, že přestupní okno je v Česku otevřené tak dlouho.“