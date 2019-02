Jasná ruka! Ale penalta ne. Asi jsem si ji trefil sám, líčil stoper Břečka | iSport.cz

Ten moment způsobil bouři v olomouckém táboře. V 51. minutě utkání s Jabloncem skočil míč v šestnáctce na ruku stopera Tomáše Břečky. To bylo evidentní, viditelné i z dálky. Přesto rozhodčí Houdek penaltu neodpískal. A domácí se čílili. „Ruka to byla, ale myslím, že jsem si ji trefil sám,“ uvedl Břečka. Jistý si však nebyl. „Rozhodčí to asi viděl zblízka. Kdyby to odpískal, bunda by šla dolů dřív,“ usmál se trenér Petr Rada, jenž emotivně dokoučoval utkání ve svetru.