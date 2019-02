Zklamaný Vrba po ztrátě: Asi to tak mělo být. Penaltu nekomentoval | iSport.cz

Jak je na tom Lukáš Hejda, kterého po tvrdé srážce odváželi ze hřiště na nosítkách?

„Zůstává v nemocniční léčbě, má otřes mozku. Uvidí se, co s ním bude dál.“

Proč jste se u té situace tolik rozčiloval?

„Byly v tom emoce.“

Poznamenala ošklivá srážka a brzké střídání stopera váš výkon?

„Nenarušilo to nic. Na hřiště přišel Pernica, který na podzim odehrál spousty utkání a zvládl to dobře.“

Kde hledat příčiny vaší bodové ztráty?

„Mladá Boleslav byla v některých věcech důraznější. Její hráči měli obrovskou chuť do soubojů a těžili z toho, vytvářeli si územní převahu.“

Tušil jste, že sudí po přezkoumání videa nařídí penaltu?

„Vyjadřovat se k tomu nebudu.“

Proč vaši hráči často nezvládali osobní souboje?

„Prostě to tak bylo. Hráči z Boleslavi byli důraznější, asi to tak mělo být.“

Co říkáte na výkon vašich posil Kayamby a Beauguela?

„Nastoupili jsme se dvěma změnami. Oba hráči podali slušný výkon, podíleli se na naší vedoucí brance. Z toho pohledu jsem spokojený.“

Pokud by Hejda vypadl na delší dobu, je možné, že ještě na přestupovém trhu budete hledat stopera?

„Nemyslím si, že je to pravděpodobné, podle mě to v Hejdově případě nebude tak vážné zranění.“

Co jste ve hře vašeho týmu nejvíc postrádal?

„Asi dát více gólů, než soupeř.“

Nečekal jste, že předvedete dominantnější výkon, vzhledem k tomu, že chcete na čele ligy nahánět Slavii?

„Vidíte sami, že Mladá Boleslav nemá vůbec špatný mančaft, odehrála proti nám velice dobré utkání. Škoda, že v první fázi utkání jsme ze tří brejků nedali žádný gól. Pak jsme šli do vedení, při závěrečném tlaku jsme tam měli dvě, tři situace, kdy jsme mohli být přesnější. Třeba Petržela, který nedostal balon do malého vápna, pak tam byly nějaké střely a hlavička Chorého.“