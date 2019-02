Souček: První penalta, tak na Panenku! Ztrátu Plzně napověděli fanoušci | iSport.cz

Penalty v tomhle stylu máte ve Vršovicích v genech, ne?

(smích) „Já si říkal, že to je moje první penalta v lize, že mě gólman nezná, takže určitě skočí. A naštěstí fakt skočil.“

To chtělo kuráž.

„Jo, sice jsme to v pátek trénovali s Hušbym (Josefem Hušbauerem), říkal jsem si, že bych na penaltu když tak šel. Kdyby nebyl faul na Škoďáka, tak půjde on, takhle jsem si to ale vzal já a věřil jsem si.“

Napadlo vás, že když to nevyjde, vypadá to pak celé trochu trapně?

„Už jsem si v hlavě říkal, co se stane, jestli gólman zůstane stát, ale vyšlo to parádně. Věřil jsem si, že to dám. Kdybych si nevěřil, tak tam ani nechodím, nebo to kopnu normálně do strany.“

Ulevilo se vám?

„Ulevilo, 1:0 jsme vedli, bylo deset minut do konce, pak jsme dali druhý gól, to bylo hlavní, uklidnilo nás to.“

Slavia - Teplice: Souček vršovickým dloubákem z penalty posílá sešívané do vedení 1:0! 720p 360p REKLAMA

Na tváři máte stehy. Z čeho?

„Až potom jsem zjistil, že to byl asi souboj se Zmrhym (Jaromírem Zmrhalem). Šli jsme na vysoký balon, ale pořád lepší, že jsme do toho šli oba než nikdo. Sice jsem to odnes, ale určitě to Jardovi nevyčítám, oba jsme do toho dali maximum.“

Šlo s tím hrát?

„Byl jsem trošku dezorientovaný, pak jsem to měl trochu opíchané, tak to tolik nebolelo. Doktor mi pak říkal, že tam je, myslím, osm stehů. Není to naštěstí nic vážného, kvůli čemu bych nemohl hrát.“

Po tomhle kole máte na Viktorii Plzeň náskok šest bodů. Čekali jste že hned na začátku jara se váš odstup na ni zvětší?

„Tohle je skvělý, tím líp, že jsme zvládli náš zápas, protože kdybychom zjistili, že Plzeň ztratila, a my tady taky, tak nás to může srazit před Genkem a pak i před vzájemným zápasem s Plzní. Tohle je pro nás velké plus.“

Věděli jste, že Viktoria ztratila v Mladé Boleslavi?

„Nám to řekli fanoušci, když jsme se rozcvičovali, že Mladá Boleslav vyrovnala. Jak se ten zápas dohrál, jsme už nevěděli, to až po našem zápase.“

Fanoušci?

„Jo, my stříleli na bránu při rozcvičce, a oni najednou řvali, že je vyrovnáno. Tak jsme se s klukama trošku zasmáli, ale soustředili jsme se hlavně na svůj výkon.“

Dává vám ten šestibodový náskok větší klid před vzájemným zápasem s Viktorií?

„Jasně, že jo. A ten náskok tam můžeme třeba ještě navýšit. S tím tam pojedeme.“

Hrdina zápasu Souček: Penalta? S Hušbim jsme to trénovali. Gól chci věnovat dceři 1080p 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Slavia - Teplice 2:0. Drama v závěru rozhodl Souček, sešívaní vedou ligu o šest bodů 720p 360p REKLAMA

Slavia - Teplice: Souček v krvi! V souboji utrpěl tržnou ránu v obličeji 720p 360p REKLAMA

Slavia - Teplice: Van Buren vysekl fantastické sólo a zvyšuje na 2:0! 720p 360p REKLAMA