Trpišovský chválil Součka: Ještě před dvěma lety by si tohle nedovolil | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Slavia - Teplice: Van Buren vysekl fantastické sólo a zvyšuje na 2:0! VŠECHNA VIDEA ZDE

Co jste říkal Součkově penaltovému dloubáku? Věřil jste, že na to má?

„Že na to má, jsem zjistil až dneska (usměje se). Byl jsem překvapený, máme určené jiné exekutory. Ale nejdůležitější je, aby si míč vzal ten, kdo si věří. Nečekal jsem ani takové řešení. Tomáš ukázal, že neustále dělá velký progres. Na Slavii mu strašně záleží. Klobouk dolů, že v sobě najde odvahu a kuráž tohle provést.“

Zvýšil tenhle kousek zase jeho hodnotu?

„On nehrál úplně dobrý zápas, nebyl to jeho top výkon. O to je důležitější, že je schopný si vzít penaltu a takhle ji proměnit. Znám ho od osmnácti a neumím si představit, že by si něco takového dovolil třeba před dvěma lety. Pokud udělá krok do zahraničí, musí být odvážný a sebevědomý. I tahle věc ukazuje, že po mentální stránce pořád vyspívá.“

Na penalty se obvykle nekoukáte, jak to bylo dneska?

„Když jsem se díval, tak jsme čtyři z pěti nedali. Pak jsem se dívat přestal a proměnili jsme všechny. Jsem na tyhle věci trochu pověrčivý. Mám svoje tradiční místo na střídačce. Když jsem viděl, že jde kopat Tomáš, tak jsem na něj spěchal a stihl to (usměje se).“

Vítězství se ale vůbec lehce nerodilo.

„Jsem šťastný, že jsme to zvládli. V prvních jarních ligových utkáních jsme s naším trenérským týmem ještě nikdy nevyhráli, trochu mě to celý týden strašilo. Soupeř byl dobře připravený a strašně nám to ztížil. Chtěl bych speciálně poděkovat fanouškům, přesně takhle by se měli chovat. My jsme některé šance neproměnili, soupeř hrozil a zápas se lámal. Fanoušci v těch chvílích fandili ještě víc, v závěrech zápasů je to rozhodující. Diváci vás buď znervózní, nebo pomůžou. A nám pomohli.“

Bylo klíčové nasazení Stocha a Van Burena?

„Měli zásadní podíl. Je důležité mít k dispozici hráče, kteří mohou naskočit a rozhodnout. O Miňovi víme, jakou má kvalitu. A Mick to dokonal, vlétnout tímhle stylem do zápasu je jeho největší přednost. Jsem za něj hrozně šťastný, všichni víme, čím si prošel. Oba nám hodně pomohli k šancím, potažmo i gólům.“

Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Slavia - Teplice: Škodovy úžasné nůžky zastavilo břevno!

Věděl jste, že Plzeň ztratila?

„Dozvěděl jsem se to až o poločase. Ale myslím, že naše motivace by byla stejná, ať by zápas v Boleslavi dopadl jakkoliv. Žádný vliv to nemělo. Ale je to samozřejmě příjemný, to nebudu zastírat.“

Jak hodnotíte výkon nových tváří – Petra Ševčíka s Alexem Králem?

„Šéva nám hodně pomohl. Ze středových hráčů dneska vypadal nejlépe, do ofenzivy byl individuálně silný. Běhal na velkém prostoru. Zároveň víme, že umí zahrát ještě líp. Šlo o jeho první zápas, zatím nemá takovou sebedůvěru jako hráči, co tu jsou déle. Alex nastoupil na chviličku, ale potvrdil, že je odvážný hráč. Bral si balony, byl aktivní. Máme v plánu jej postupně zabudovávat. Každý start je pro něj důležitý.“

Bylo ve hře, že by nastoupil od začátku?

„Nebylo. Řešili jsme jen jedno místo v ofenzivě. Miňo Stoch měl kvůli zranění deficit, trénuje sedm, osm dní. Chtěli jsme si ho nechat k nasazení do průběhu zápasu. Ale brzy nám zřejmě vypadnou hráči kvůli kartám, Král je připravený. Momentálně patří do základní šestnáctky.“

Trpišovský o Součkově penaltě: Ukázal, že je to velký hráč 1080p 720p 360p REKLAMA

Slavia - Teplice: Škoda se dostal před Grigara, ale šanci neproměnil 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Slavia - Teplice 2:0. Drama v závěru rozhodl Souček, sešívaní vedou ligu o šest bodů 720p 360p REKLAMA