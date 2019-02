Mládí na Spartě. Plechatý i Hložek chváleni. Hašek: Nebyly potížemi | iSport.cz

Začněme u zimního objevu – Dominika Plechatého – 19letého stopera, který vyšel z mládeže pražského Motorletu a následně se přesunul do strahovské akademie Sparty. Ještě na podzim sbíral první starty v dospělém fotbale na farmě ve Vlašimi. Stačil však půlrok a sparťanští trenéři vytáhli středního obránce moderního střihu do A-týmu na Letnou.

Na poměry Sparty nic nového. V přípravě dosud dávala šanci i jiným mladým hráčům, ale nikdo se nedokázal tak rychle prosadit do sestavy jako Plechatý. Ostatně svědčí o tom i slova trenéra Bohemians Martina Haška.

„O Plechatého jsme měli zájem. Bohužel, tak rychle se zlepšil, že jsme ho ani nestačili udělat. Byl půl roku ve druhé lize ve Vlašimi, což je, nebo dosud bylo, mimo obzor Sparty," uvedl po utkání.

„Že se prosadil do sestavy, je obdivuhodné. Budu mu fandit, protože je to zdravý kluk a má velký potenciál. Na stopera je dost rychlý, což střední obránci většinou nejsou,“ chválil ho Hašek.

A po vydařené přípravě ve španělské Marbelle obstál předělaný střední záložník i v ligovém utkání. Vedle spoluhráče Lukáše Štetiny vypadal jistě, snažil se konstruktivně rozehrávat a ve druhém poločase podnikl i pár ofenzivních výpadů. „Šel jsem do zápasu s tím, že si ho chci hlavně užít. Jsem rád, že se nám povedlo vyhrát,“ hodnotil svůj debut.

„Zatrnulo mi snad jen jednou, kdy jsem na křídle neodehrál míč do autu, ale pustil se do souboje, podklouzl jsem a byla z toho jedna z mála větších šancí Bohemky. Jinak jsem se cítil dobře. Co se týká mého výkonu, tak vždycky to může být lepší. Ale vzadu je nula, takže spokojenost,“ culil se mladík, na kterém byl znát ostych z rozhovorů.“

Zdeněk Ščasný, který našel odvahu Plechatého postavit do základní sestavy, o něm rovněž mluvil pouze v dobrém. „Dominik s námi je od přípravy, ve které velmi dobře pracoval a je potřeba říct, že si o místo v týmu řekl svými výkony.“

Druhým teenagerem, který se stal v neděli středem pozornosti sparťanských fanoušků, je Adam Hložek. Do sestavy jej sice dostalo až zranění zimní posily Davida Moberga Karlssona, avšak nálepku obrovského talentu dostal už před několika měsíci, kdy s díky odmítl vábení Ajaxu, Bayernu Mnichov či Manchesteru City a podepsal profesionální smlouvu se Spartou.

Rok poté se stal Hložek v 16 letech a šesti měsících nejmladším hráčem, který nastoupil za Pražany v základní sestavě. Svůj slavný okamžik mohl navíc korunovat i vstřelenou brankou, avšak jeho hlavička skončila pouze na břevnu Fryštákovy branky. Ačkoliv kolem Hložka běhali na trávníku o několik let starší a ostřílení borci, rozdíly byly nepatrné. Mladý útočník se nebál podstupovat nepříjemné souboje a často je i vyhrával.

„Obecně jsme byli s oběma (Hložek, Plechatý) spokojeni. Zvládli to velmi dobře. Ani pro jednoho to nebylo jednoduché, nastoupit poprvé na Spartě. Jeden má šestnáct a půl, druhý devatenáct. My kolikrát vidíme chybu, kterou mladí udělají, ale musíme rovněž vidět, že stejné chyby dělají i ti ostatní hráči,“ řekl po utkání Ščasný.

Ten také přiznal, že ani jednoho mladíka nijak speciálně na zápas před zaplněnou Letnou nepřipravoval. „Co jim chcete vysvětlovat? Že hrajou za Spartu, že přijde 12-13 tisíc lidí a budou hulákat? To si musí každý prožít, a buď na to ten kluk bude mít, nebo ne.“

A nezapomněl také zdůraznit, že se nejedná z jeho strany o zcela automatickou věc. „Mladí hráči budou hrát, pokud si to zaslouží. Rozhodně to není tak, že budeme teď sázet jen na mladé hráče. Hrát budou, i za cenu toho, že některé zápasy budou složitější, ale není to kategorické rozhodnutí, že musí hrát,“ uvedl.

Každopádně tím, že oba teenagery Ščasný proti Bohemians postavil do základní sestavy, zaskočil i trenéra Klokanů Martina Haška.

„Abych pravdu řekl, tak jsem s tím nepočítal a myslím si, že oba podali slušný výkon. Na jejich pozicích Sparta problémy neměla,“ vyzdvihl Hložka s Plechatým i bývalý hráč a trenér Letenských.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+2. M. Frýdek Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Zahustel, Štetina, Plechatý, Matěj Hanousek – Hložek (78. M. Hašek), M. Frýdek (C), Kanga (65. V. Kadlec), Sáček, Chipciu – Tetteh (68. Pulkrab). Hosté: Fryšták – M. Dostál, Krch (C), Hůlka, Bartek – Záviška (59. Reiter), Ljovin, Vacek (80. Jindřišek), Vaníček, F. Hašek – Koubek (83. Nečas). Náhradníci Domácí: Heča, Radaković, Civić, Hašek, Kadlec, Drchal, Pulkrab Hosté: Valeš, Vondra, Bederka, Schumacher, Jindřišek, Reiter, Nečas Karty Domácí: Plechatý Hosté: Vacek, Ljovin, Ljovin, M. Dostál Rozhodčí Proske – Kotík, Caletka Stadion Generali Arena, Praha-Letná Návštěva 11 625 diváků

