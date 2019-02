Zlín hlásí další posilu. Z gruzínské ligy přichází Slovák Hlinka | iSport.cz

"Vím, že Zlín je takový rodinný klub. Je tu vždy dobrá atmosféra, kabina je výborná, je tu nový trenér, takže nový impulz. Moc se těším do práce. Chodí tu hodně lidí na zápasy, což je pro mě velmi pozitivní, protože v Gruzii až tolik fanoušků nechodilo a přeci jenom fotbalistu to více baví, když má pro koho hrát," řekl Hlinka pro klubový web.

Defenzivní středopolař do Kutaisi odešel loni v létě z Baníku, ale v gruzínském klubu vydržel jen půl roku. "Už před koncem soutěže trenér naznačil, že by měl odejít čínský investor, což se v prosinci i stalo. A to byl jeden z hlavních důvodů mého konce, tak jako dalších cizinců," vysvětlil Hlinka.

Někdejší slovenský reprezentant do 21 let v české nejvyšší soutěži odehrál celkem 61 zápasů, v nichž si připsal pět gólů a jednu asistenci. Hlinka dříve působil i ve Skalici, Trnavě a Banské Bystrici.