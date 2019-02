Potvrzeno, další Bahrajňan v Ďolíčku! Bohemians získali šestou posilu | iSport.cz

Pro Bohemians je Marhún už šestou zimní posilou. Před ním do Ďolíčku dorazili obránci Lukáš Hůlka s Lukášem Pokorným, záložníci Vladislav Ljovin s Kamilem Vackem a útočník David Puškáč.

„Měli jsme možnost vidět ho na vlastní oči, pro českou ligu bude nepochybně obohacením. Navíc se jedná o hráče, který má velkou ambici prosadit se ve fotbalové Evropě,“ citoval klubový web Viktora Koláře, šéfa fotbalové sekce Sport Investu, který se na přestupu podílel.

Marhún hrál na nedávném mistrovství Asie, kde s Bahrajnem došel do osmifinále, a ve vršovickém klubu se potká s krajanem Júsufem, nejlepším podzimním střelcem Bohemians. „Je to mladý kluk, dostatečně rychlý, šikovný a dostává se do zakončení. Pasuje do výběru hráčů, na které se dívám,“ charakterizoval posilu trenér Martin Hašek.

Momentálně Marhún řeší víza, takže sobotní ligu s Olomoucí podle všeho ještě nestihne.

➡️ PŘÍCHOD | Z Bahrajnu přichází ofenzivní hráč Mohamed Marhoon, který dnes slaví 21. narozeniny! 🎂

Více na VĎ: https://t.co/xS5PLsp5Mn…/z-bahrajnu-prichazi-mohamed-marh… pic.twitter.com/f7WbHpUeVh — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) February 12, 2019

