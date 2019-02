Jablonec řeší Trávníka. Koleno je OK, co hlava? Má trošku blok, míní Rada | iSport.cz

Bylo z toho haló. Jablonec přišel v lednu o Michala Trávníka, na tréninku si pochroumal koleno. Špatná zpráva ale ve finále není tak hrozná. Čtyřiadvacetiletý reprezentant vynechal vstupní jarní duel v Olomouci a pozítří už by měl být opět v sestavě třetího celku FORTUNA:LIGY. „Vidím na něm, že má trošku v hlavě blok,“ přiznává trenér Petr Rada. Proto chce dnes s oporou mluvit a vyslechnout si, co cítí. Podle toho padne verdikt o sestavě na Opavu.

S Trávníkem bude Jablonec silnější, o tom žádná. Pokud by nenastoupil, musel by kouč vzhledem k situaci v kádru nasadit pod hrot slovenského mladíka Andreje Fábryho, anebo zvolit hru na dva útočníky. V tom případě by dostal šanci Jan Chramosta. Řešení s uzdraveným Trávníkem je pro tým nejpřijatelnější. „Ještě nevím, jestli bude hrát. Na tréninku se šetří. Řekne mi sám, jak na tom je. Vidím to tak 70:30, že nastoupí,“ odhadl jablonecký trenér, který na Trávníka spoléhá.

Na podzim se staral o tvorbu hry i produktivitu, osm branek budiž důkazem. V zimní pauze ho však zabrzdilo koleno. Na herním soustředění v Portugalsku neodehrál ani minutu, totéž před týdnem v ligové premiéře na Hané. „Chybí mu zápasová praxe. Ale takových pětasedmdesát minut by mohl vydržet,“ přeje si Rada.

Michal Trávník slaví branku, kterou vyrovnal duel Evropské ligy mezi Jabloncem a Dynamem Kyjev na 2:2







17 zobrazit galerii

Ten ještě čekal, jak se vyvine situace kolem Kratochvíla. Trávníkův záskok nedohrál bitvu v Olomouci, podstoupil vyšetření magnetickou rezonancí v Praze u Petara Nováka. Bylo podezření na problém s meniskem. Trenér s letní posilou pro neděli moc nepočítá.

„I proto by se nám Tráva hodil. Ale musím se s ním o tom pobavit,“ poznamenal Rada. Lékaři dali kreativnímu záložníkovi zelenou, zdravotní problém byl odstraněn. Teď je na hráči, zda bude schopen jít v zápase do všeho naplno. „Koleno drží. Podle mě tam nemůže nic ulítnout,“ usoudil.

Naplno už se připravuje útočník Dávis Ikaunieks, skloňovaný s odchodem do Mladé Boleslavi. „O tom nic nevím,“ reagoval Rada, jenž vzal tým na přírodní trávu do Nymburka. „Vzhledem ke zdravotnímu stavu, v jakém jsme, si ani nemyslím, že by se teď mělo něco hýbat. Navíc tady Míra Pelta není,“ upozornil na nepřítomnost hlavního šéfa. Bez něho se žádná dohoda neupeče.

Ikaunieks byl žádané zboží, v Jablonci se ale nechytil. Chce ho Boleslav

Rada mě hned seřval, řekl Doležal o zájmu Slavie. Přesunu by se nebál

720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Olomouc - Jablonec 1:2. Dlouho nuda, pak góly. Severočeši vyloupili Hanou a jsou třetí

720p 360p REKLAMA Nadstavba přehledně: Do Evropy i z desátého místa, jak do baráže promluví pohár?