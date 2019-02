Pomohlo nám, že Slavia hrála fotbal, věděl Vrba. Proč dal šanci Chorému? | iSport.cz

Co rozhodlo zápas se Slavií?

„Byl to vyrovnaný zápas, první poločas jsme byli lepší, měli tam ještě další tři, čtyři situace, které mohly skončit gólem. Z mého pohledu rozhodlo to, že ve velkém vápně jsme měli víc prostoru a byli důraznější.“

Berete to i jako taktickou výhru?

„Neřekl bych, že zápas rozhodla nějaká taktika. Obě mužstva byla dobře připravená, my se ve finální fázi dostávali do vyložených šancí. Slavie přijela hrát fotbal, ne betonovat, pak je pro naše hráče v útočné fázi víc prostoru, to nám asi pomohlo. Jsem rád, že přijede mužstvo, co chce hrát fotbal. To je zábavnější, než když přijede tým, jehož hráči jen odkopávají.“

Pomohlo k vašemu úspěchu i to, že jste eliminovaly sílu Slavie na krajích?

„Jsem hlavně rád, že jsme se v tabulce Slavii dotáhli na tři body. To je momentálně hodně důležité, abychom byli na dostřel. Remíza by pro nás byla trošku složitější, vzhledem ke vzájemným zápasům (Slavia doma vyhrála 4:0) by to bylo spíš o sedm bodů, takhle jsou to spíš čtyři. Ale jsme na dostřel, je to možná o jednom zápase, pak se může dít cokoliv. Určitě je to takhle příjemnější.“

A ta eliminace krajů?

„Máme Slavii nasledovanou, stejně jako ona nás. Víme, že její krajní beci mají hodně vysoké postavení a drží šířku, na to jsme hráče upozorňovali. Těší nás, že Slavia se do finální fáze tolik nedostávala, dobře jsme vykrývali její nebezpečné prostory a Slavii to zobtížnili. To bylo dobře, postavení našich hráčů bylo ve spoustě momentů správné.“

Proč jste dal v útoku přednost Tomáši Chorému?

„Také Bogy (Beauguel) dal gól, celkově to bylo takhle naplánované. Vycházíme z toho, že ve čtrnácti dnech odehrajeme pět těžkých utkání a nějak chceme vytížit hráče. Choras nám na podzim hodně pomohl, nevidím důvod, proč by neměl dostávat prostor. Byl to zasloužený prostor, který si v týmu uhrál a vydobyl.“

Líbil se vám Joel Kayamba?

„Slyšel jsem před zápasem, že naše posily byly špatné volby, když jsme je udělali. Ale oni ukazují, že ty volby byly správné. Zvýraznilo to naši ofenzivu, zvlášť při těch zraněních, co máme teď, si nedokážu představit, co by se dělo.“

Potvrdilo se v uplynulém týdnu, že Plzeň zvládá těžké zápasy?

„To není jen tento týden, to hráči prokazují spousty zápasů.“

Jak to vypadá s Tomášem Chorým, který střídal kvůli bolestem?

„Podstoupil spousty soubojů s tvrdou, ale férovou obranou, které ve fotbale bývají, s tím nemám problém. Odvedl maximum, není nic špatného, že ze hřiště takhle odcházel. Dal do toho všechno, slávisté mu nedarovali ani centimetr, rval se statečně.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 45. Chorý, 82. Beauguel Hosté: Sestavy Domácí: A. Hruška – M. Havel, Pernica, R. Hubník (C), Limberský – Hrošovský, Procházka – Kayamba (67. M. Petržela), Hořava (89. Bakoš), J. Kovařík – Chorý (57. Beauguel). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu, Bořil – Hušbauer (C), T. Souček – Stoch, Ševčík (46. Král), Zmrhal (71. Van Buren) – Olayinka (76. Milan Škoda). Náhradníci Domácí: Kozáčik, Řezník, Čermák, Ekpai, Petržela, Bakoš, Beauguel Hosté: Kovář, Deli, Van Buren, Škoda, Frydrych, Masopust, Král Karty Domácí: Limberský, R. Hubník Hosté: Ševčík, Hušbauer, Olayinka Rozhodčí Franěk – Moláček, Kříž Stadion Doosan Arena, Plzeň Návštěva 11 140 diváků

