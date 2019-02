Čím Vrba předčil Trpišovského? Trefil sestavu, opory Plzně vládly | iSport.cz

Nedělní šlágr se nesl i ve znamení souboje velkých trenérů. Pavel Vrba svého mladšího kolegu Jindřicha Trpišovského v bitvě mezi Plzní a Slavií (2:0) se svým celkem předčil na plné čáře. Zkušenému kouči vyšlo nasazení Tomáše Chorého i další změny v sestavě, naopak Trpišovského záměr s rychlíkem Olayinkou na hrotu vůbec nefungoval. Co rozhodlo bitvu dvou nejlepších celků FORTUNA:LIGY?

Kouč Plzně Pavel Vrba do utkání se Slavií dobře trefil sestavu, skvělý výkon předvedly i zkušené opory v čele s Romanem Hubníkem • FOTO: koláž iSport.cz

Nasazení Chorého

Ve třetím soutěžním utkání jara sáhl Pavel Vrba k výměně útočníků. Na Slavii poslal do základu hladového Tomáše Chorého, který Plzeň táhl v závěru podzimu. Vytáhlý forvard se v prvním poločase vrchovatě odvděčil. Statečně se rval se slávistickými stopery, vyhrál spousty soubojů. A co víc, po Limberského přiťuknutí otevřel skóre. Když mu hned zkraje poločasu došly síly, Vrba pohotově zareagoval a poměrně brzy poslal do hry Beauguela. Také druhý plzeňský forvard potvrdil svou formu a po krásném Havlově centru hlavou přidal gólovou pojistku.

„Choras nám na podzim hodně pomohl, nevidím důvod, proč by neměl dostávat prostor. Byl to zasloužený prostor, který si v týmu uhrál a vydobyl,“ chválil Vrba svou útočnou věž. Chorý si v utkání sáhl na samé dno. Po tvrdých soubojích se mu o poločase v šatně točila hlava, po přestávce se poměrně brzy raději nechal vystřídat. „Odvedl maximum, není nic špatného, že ze hřiště takhle odházel. Dal do toho všechno, slávisté mu nedarovali ani centimetr, rval se statečně,“ ocenil plzeňský kouč.

