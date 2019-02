Nepomohl by nám ani Kane, řekl Trpišovský. Plzeň vyhrála nasazením | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Plzeň - Slavia: Další úder do sešívané obrany! Nehlídaný Beauguel zvyšuje na 2:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Čím si vysvětlujete prohru s Plzní?

„První poločas jsme odehráli špatně. Plzeň byla agresivnější, důraznější, vyhrávala spoustu osobních soubojů. My jsme v podstatě nebyli nebezpeční pro bránu soupeře, kromě několika centrů jsme neměli nějakou větší šanci. V prvním poločase postupem času získávala Plzeň otěže zápasu, střed pole, celkově dominovala v záloze. Na naši obranu se to valilo, i když hráči vzadu hráli dobře, obrana byla přetížená. Vznikaly z toho nebezpečné situace. Když už to vypadalo, že poločas přežijeme a budeme si k tomu moct něco říct a prostřídat to, nezachytili jsme náběh hráče a dostali gól. Přitom ještě dopoledne jsme si tuhle situaci pouštěli.“

Druhý poločas už ale z vaší strany byl lepší, souhlasíte?

„Pak jsme to honili střídáními, změnami stylu a vším možným. Viktorka se zatáhla, vytvořili jsme si nějaký tlak. Bohužel naše šance jsme neproměnili. Viktorka pak rozhodla podobným gólem, kdy jsme nechali hrotového hráče volného. Celkově jsme tahali za kratší konec, zaslouženě jsme prohráli.“

Do útoku jste nasadil Petera Olayinku. Byla to chyba?

„Nebylo to o hrotovém hráči. Bylo to celkově o výkonu směrem do ofenzivy. Když jsme vzadu točili balon, snažili jsme se ho přihrát a ono nebylo komu. Končilo to ztrátami. Myslím, že kdyby tam byl Kane, bylo by nám to houby platné. Ten zápas jsme ztráceli v jiných prostorech. Chtěli jsme víc napadat, mít těžiště víc nahoře. Nepodpořili jsme ho (Olayinku) v napadání.“

Čím si vysvětlujete váš výkon v prvním poločase?

„Jednoznačně dobrým výkonem Plzně, která do zápasu vstoupila dobře. Hrála organizovaně, byla strašně agresivní v osobních soubojích. V momentě, kdy se souboje rozhodovaly, my byli na zemi a soupeř vyvážel balon. Největší rozdíl byl v nasazení, v soubojích. Hlavně ve vzduchu, tam jsme prohráli snad devadesát procent soubojů.“

Co snížení vaše náskoku v čele tabulky znamená pro další průběh soutěže?

„Jeli jsme sem se šestibodovým náskokem, chtěli jsme ho zvýšit, místo toho je teď tříbodový. Ale jsme pořád první. Tohle byla jedna z velkých bitev v té dlouhé válce.“