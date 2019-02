Hledá se parťák pro Kozáka! Liberec oslabil, shání náhradu za Ševčíka | iSport.cz

Útočníka sehnali, zdravý Libor Kozák je zárukou kvality a gólů. Jenže musí mít podporu ostatních. Zatímco kraje v podobě Jakuba Peška a Romana Potočného (případně Filipa Oršuly a Tomáše Malinského) rovněž slibují agresivitu a produktivitu, horší je situace uprostřed.

Konkrétně pod hrotem na pozici číslo deset, kde Slovan po odchodu Petra Ševčíka do Slavie oslabil. „Zatím úplně spokojený nejsem, protože Petr pro nás svým tahem na bránu představoval půlku ofenzivní síly mužstva,“ uznává upřímně trenér Zsolt Hornyák.

Čekalo se, kdo klíčového záložníka nahradí, ale alternativ Slovan mnoho neměl. Volba nakonec padla na Aleše Nešického, jenž pod Ještěd zamířil v létě z druholigového Táborska. První dvě kola však ukázala, že kooperace s Kozákem ještě úplně neladí. „Aleše si vážím, ale potřebujeme větší nebezpečnost a dynamiku,“ říká kouč.

Nešický je totiž úplně jiným typem hráče než Ševčík, který byl schopný běhat s míčem od vápna k vápnu, obsáhnout obrovský prostor a pak distribuovat (před)finální přihrávky. Spojuje je pouze technická zdatnost, kontrola balonu, přehled ve hře. Možná i proto, že oba fotbalově vyrostli v Sigmě Olomouc.

Liberec má tři varianty

Kapitán Radim Breite, jenž z pozice defenzivního záložníka kryl oběma záda, však téma odchodu opory již řešit nechce. „Za dobu, co jsem ve Slovanu, se mě na to ptalo už tolik lidí, ale já to prostě neřeším. Hráči odcházejí, přicházejí, zůstal jsem tady už jen s Ondrou Karafiátem, ale musíme se s tím poprat. Ten, kdo odešel, už to za nás neodehraje. My musíme být úspěšní i tak, ne se vymlouvat na to, že nás neustále někdo opouští,“ podotýká rázně.

Otázkou je, jak Severočeši nakonec bolavé místo vyřeší. Varianty jsou tři.

Do 22. února má klub čas sehnat posilu odjinud. „Ještě stále máme pár dní na to, abychom ten post nějak obsadili. Pracujeme na tom,“ potvrzuje Hornyák. Zda to bude neznámý Gruzínec s reprezentačními zkušenostmi, o kterém se spekuluje, či někdo jiný, není zatím jasné.

Další možností je vysunout výš někoho z hráčů, kteří hrají v záloze. Breite to nebude, jelikož se jedná o klasický štít, který rozráží útoky soupeře. Předpoklady však má především Liberijec Oscar, který na desítce nastupoval už za předchozího trenéra Davida Holoubka. Dvacetiletý šikula umí originálně vyřešit finální fázi, s robustnějším Kozákem by mu to mohlo klapat.

Varianta s Oscarem na desítce navíc otevírá prostor pro trvalé zařazení Kamsa Mary do sestavy vedle Breiteho. Právě guinejský dlouhán byl nejlepším hráčem Liberce v posledním utkání v Ostravě. „Mile mě překvapil, protože hrál velmi dobře,“ chválí i Hornyák. Oba středopolaři tmavé pleti jsou zatím jednoznačně největším jarním pozitivem Slovanu.

Vyloučena však není ani změna rozestavení a ústup od obvyklého 4–2–3–1. V reálu by to znamenalo, že by se ke Kozákovi posunul druhý klasický útočník a podhrotová pozice by „zmizela“. Na větší šanci čeká Petar Musa, Jan Pázler či Filip Oršula.

STŘEDNÍ ZÁLOŽNÍCI SLOVANU Radim Breite (29 let, 103 zápasů, 8 gólů, 5 asistencí)

Kamso Mara (24 let, 18 zápasů, 1 gól, 1 asistence)

Murphy Dorley Oscar (20 let, 24 zápasů, 2 góly, 1 asistence)

Aleš Nešický (26 let, 10 zápasů, 1 gól, 1 asistence)

