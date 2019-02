Neposlušný Kanga dostává přes prsty. Změní se jeho pozice ve Spartě? | iSport.cz

Branislav Miloševič slaví svůj gól do sítě Sparty • Michal Beránek (Sport)

Guélor Kanga slaví u sparťanské střídačky svůj gól do sítě Dukly • Michal Beránek (Sport)

Benjamin Tetteh slaví svůj gól do sítě Dukly • Michal Beránek (Sport)

Dva zápasy, šest bodů. Minimálně výsledkově Sparta vstup do jara zvládla. Triumfy nad Bohemians a Duklou nesly řadu podobných rysů, jeden z nich ovšem nad ostatními výrazně ční. A to skutečnost, že Guélor Kanga, na podzim prakticky nedotknutelný hráč, byl v obou případech střídán už po hodině hry. Znamená to, že se s ohledem na blížící se návrat Bořka Dočkala pozice tvořivého Gaboňana začíná měnit?