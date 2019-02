Součka chci prodat za 10 milionů eur, říká Tvrdík. Baluta dostal asistentku | iSport.cz

Sestava Slavie bez Tomáše Součka? Momentálně nepředstavitelné, absurdní. A bez Michaela Ngadeua? To samé v bledě modrém. V nadcházející sezoně si už ale červenobílí budou muset bez obou zřejmě poradit. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík přiznal, že prodej opor se chystá.

„Jedinou věc, kterou jsme jako vedení ještě nedělali, je dobrý prodej. To k fotbalu patří, a i to musí být budoucnost Slavie,“ prohlásil Tvrdík. Za hubičku ale ani jednoho nikdo nedostane, slávistický předseda si maluje, jak se případní zájemci prohnou.

Začněme Součkem. V létě se okolo slávistického středopolaře motaly italské kluby Fiorentina a Atalanta Bergamo, mluvilo se o pěti až šesti milionech eur. Tvrdík si představuje výrazně víc. „Rád bych Tomáše Součka prodal nad 10 milionů euro,“ poslal vzkaz Tvrdík. V přepočtu jde tedy minimálně o 257 milionů korun.

Bude schůzka s Ngadeuem o výstupní doložce

Odchod Ngadeua se divoce řešil na konci ledna, kdy ho chtěl anglický Fulham. Transfer ale padl, účastník Premier League dlouho váhal.

„Zkoušeli na nás hostování, což mi přišlo úplně úsměvné. Neviděl jsem jediný důvod, proč by klub ze střední Evropy měl bohatému klubu z Premier League pouštět hráče na hostování, které bylo ještě poměrně nevýhodné. Od začátku bylo jasné, že buď zaplatí jeho výstupní doložku a hráč může jít, nebo ji nezaplatí a hráč neodejde,“ ohlédl se Tvrdík.

Ngadeu má ve smlouvě klauzuli, že za 4,5 milionu eur (115,7 milionu korun) může odejít. Tahle částka se teď může měnit. „Příští týden se chci sejít s Michaelem a popovídat si o tom, jestli bychom našli cestu, jak trošku přetransformovat jeho výstupní doložku,“ prozradil slávistický boss. Jasně také řekl, že oba hráče by prodal až po předkolech Ligy mistrů, do nichž má Slavia namířeno.

Na těchto prodejích už začal pracovat i jinak. „Máme za sebou kontakt s jedním z prestižních evropských agentů, který je mimořádně vlivný. S ním jsme hovořili bez ohledu na to, že naši hráči mají své vlastní agenty. Vedli jsme s ním diskusi o konkrétním zájmu a o možnosti prodat dva naše hráče,“ popsal Tvrdík krok, který už udělal.

Slavia zatím hlavně nakupovala, dvě nejnákladnější nové tváře se ale zatím úplně nechytily. To platí především o rumunském záložníkovi Alexandru Balutovi, který na jaře ještě ani nebyl v nominaci na zápas a na podzim vstřelil v lize dva góly. „Má trošku složitější příběh vstupu do klubu, než jsme si představovali. Hráč se těžko pere s tím, že neumí anglicky, neumí česky. Je tu sám,“ vyjmenoval Tvrdík.

Problémy hráče, který v létě přišel v přepočtu za 68 milionů korun, se už v klubu začaly řešit. „Teď nejnověji má k dispozici dvacet čtyři hodin asistentku, která mluví jeho mateřštinou, provádí ho Českem, dává mu základní lekce angličtiny, trochu češtiny,“ prozradil bývalý ministr obrany. „Nad Balutou bych stále nevynášel jakékoli soudy. Myslím, že doba, kdy nás může mile překvapit, může být blízko,“ zadoufal pak.

Peter Olayinka byl ještě dražší, v létě stál Slavii v přepočtu 83 milionů korun. Je na tom lépe než Baluta, momentálně je na hraně základní sestavy a lavičky. Naposledy mu nevyšel tahák v Plzni, kde se trápil v útoku.

„Po zápase v Plzni řekl trenér, že kdybychom měli v útoku Kanea, nic by to nezměnilo. S tímhle tvrzením bych možná úplně nesouhlasil. Mimo jiné i naše zvolená taktika znamenala, že se do šancí příliš nedostával, pozice hroťáka mu neseděla. Ale myslím, že když bude hrát na křídle, má všechny dispozice pro to, aby v českém fotbale uspěl,“ řekl Tvrdík.