Matoušek po návratu motal obránce, končil zklamaný: Prohru beru na sebe | iSport.cz

Návrat do Příbrami trošku zhořknul, že?

„Jo, byl to těžký zápas, ale měli jsme ho zvládnout. Klíčová byla moje šance na začátku, kterou kdybych dal, vedeme 1:0 a zápas by byl úplně jiný. Takže to trošku beru na sebe, prohráli jsme i kvůli tomuto momentu.“

Buchta vás vyčapal, nebo jste to špatně trefil?

„Špatně trefil a gólman mě dobře přečetl. Od začátku asi bylo vidět, že chci střílet na zadní, takže tam gólman skočil. Mně se ta střela nepovedla, byla z toho šmudla.“

Pauza však na vás nebyla znát..

„Na to, že jsem dlouho nenastoupil, se mi hrálo skvěle. S Romanem Květem jsme sehraní, bylo to fajn. Naposledy jsem měl delší zápas v Bordeaux, což může být nějaké tři měsíce, takže jsem spokojený. Trenér ví, že to tu znám, hrál jsem v Příbrami rok a půl a styl se vůbec nezměnil, pořád to mám zažité. Nic se tady nezměnilo, trenér mi furt říká, že jsem Matoušek a ne žádný Ronaldo. Všechno při starém.“ (usmívá se)

S čím přicházíte na jaro?

„Chtěl bych pomoct sám sobě, získat zkušenosti a pomoct Příbrami. Situace není jednoduchá, ale to není nikdy. Když hrajete o titul, o sestup, o Evropu, vždycky je to těžké. Máme před sebou spoustu zápasů, ale na každý se pečlivě připravíme a uvidíme, jak to dopadne.“

Jak hodnotíte půlrok ve Slavii?

„Mělo to dvě stránky. Získal jsem zkušenosti, vím, jak to vypadá ve velkoklubu. Ale zase mě celkem mrzí, že jsem nedokázal víc zabojovat o sestavu. A byl z toho návrat sem...“

Co pro něj tedy převážilo? Původně jste měl přece zůstat v Edenu.

„Asi to moje zranění. Kdybych nebyl celou přípravu zraněný, dokázal bych o místo zabojovat líp. Proto jsem sám usoudil, že pro mě bude lepší získávat zkušenosti v Příbrami.“

Co říkáte na kluky v Genku?

„Skvělý! V postup jsem věřil, protože vím, jaký je tam tým, ale že to bude až takové? To jsem nečekal. Výsledek 4:1, to jsem fakt koukal.“ (usmívá se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26. Plšek, 90+3. Zahradníček Hosté: Sestavy Domácí: M. Buchta – Sladký, Beneš, Polom, Vepřek (C) – Zahradníček, Kalvach, Plšek (80. P. Dvořák), Houska (90. Štěrba), Falta – Nešpor (72. Yunis). Hosté: Kočí – Nový, Kingue (58. Keita), Tregler, T. Jablonský (84. Kodr) – Květ, Chaluš – Mingazov, Jan Rezek (C) (63. Voltr), Antwi – Matoušek. Náhradníci Domácí: Reichl, Lalkovič, Yunis, Štěrba, Dvořák, Chvátal, Texl Hosté: Švenger, Kilián, Průcha, Keita, Kodr, Voltr, Hlúpik Karty Domácí: Sladký, Vepřek Hosté: Chaluš, Květ Rozhodčí Hrubeš – Kubr, Vaňkat Stadion Andrův stadion, Olomouc (kapacita: 12 566 míst) Návštěva 2748 diváků