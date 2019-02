Sparta vs. Baník. Kapitán Dočkal může posadit Kangu, jaké jsou varianty? | iSport.cz

Jedna věc je prakticky jistá. Vlastně tři. Bořek Dočkal dnes nastoupí v základní sestavě Sparty. Na ruce bude mít kapitánskou pásku. A na zádech nezvykle číslo deset. „Kdyby to bylo na mně, asi bych se k devítce vrátil. Nechtěl jsem ale žádat o číslo, které už někdo nosí. To ve fotbale není dobrý úvod do kabiny,“ připomněl zkušený záložník fakt, že „jeho“ devítka v letenské kabině náleží Guéloru Kangovi.

Otázkou ovšem zůstává, na jakou pozici ho hlavní trenér Zdeněk Ščasný zařadí. Zkušený stratég má hned několik možností, jak sestavou v návaznosti na Dočkalův příchod zatočit. Nejreálněji se v tuhle chvíli jeví varianta, že reprezentační lídr zaujme oblíbené místo podhrotového hráče. Pod ním by figurovalo duo Martin Frýdek a Michal Sáček. To by znamenalo, že by jen mezi náhradníky usedl Kanga.