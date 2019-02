Střelec Přikryl napravil selhání a chválil posily: Tři body jsou třešnička | iSport.cz

Po vstřeleném gólu vás zaplavila obrovská euforie, že?

„Ano, obrovská. Emoce jsou veliké. Zvláště když předtím jsem měl velkou šanci, kterou jsem zazdil. Jsem šťastný, že jsem to napravil gólem a že jsme zápas zvládli.“

Při té zahozené šanci jste zavřel oči a chtěl to propálit?

„Viděl jsem tam hodně hráčů, tak jsem to chtěl napálit pod břevno. Měl jsem pocit, že kdybych to dával technicky, někoho trefím. Ale nekopl jsem to dobře.“

A při gólu jste mířil?

„Bylo to docela z úhlu a moc místa tam nebylo. Chtěl jsem míč napálit co nejvíce k tyči. Bylo to od tyče do gólmana. Ani nevím. Prostě jsem to chtěl jen prostřelit.“

První půle ale patřila Jablonci. Co se po přestávce změnilo?

„Prvních deset až patnáct minut nebylo špatných, nějaké náznaky jsme měli, ale pak jsme z toho úplně vypadli. Jablonec držel míč, my jsme je nedostupovali, byli jsme všude pozdě. Nebylo těžké si říct, co změnit do druhé půle. Nebyli jsme na tom dobře a řekli jsme si, že takhle to nejde. Přišel Muris (Mešanovič), na kterém bylo vidět, že má chuť a svou agresivitou nám pomohl a zaměstnával jejich stopery. To nám určitě pomohlo.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Jablonec 1:0. Příkryl rozhodl drama poslední akcí zápasu

Mešanovič přišel stejně jako Jakub Jugas a Tomáš Wiesner v pátek. Co jste říkal na tyhle přestupy na poslední chvíli?

„Byly to přestupy deadline, jak se říká. Ale určitě nám to pomůže. Jsou to všechno kvalitní hráči, známe je z ligy a věřím, že nás pozvednou. Muris i Buchy (Pavel Bucha), který už přišel dřív, do toho už naskočili.“

Ona se vůbec přes zimu kabina hodně změnila…

„To je pravda. Když jsem při focení viděl na nástěnce čtrnáct nových hráčů, tak je to nezvyklé. Ale zatím máme ze tří zápasů sedm bodů, tak to vypadá, že to bude ku prospěchu. Teď je třeba se sehrát a navázat na tyto výsledky.“

Dodává vám start do jara sebevědomí?

„Samozřejmě. Neměli jsme úplně lehké soupeře a tabulka se vyrovnává. Teď už záleží na každém bodu. S Jabloncem jsme nechtěli prohrát a tři body jsou třešnička.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+3. Přikryl Hosté: Sestavy Domácí: Šeda – Křapka, Hájek, Takács, Fulnek – Hubínek, Tatajev (65. Bucha) – Přikryl, Matějovský (C), Ladra (46. Mešanović) – Komličenko. Hosté: V. Hrubý – Holeš, Hovorka, Břečka, Sobol – Trávník, V. Kubista (C), Považanec – R. Acosta (88. Pleštil), Doležal, Vatajelu. Náhradníci Domácí: Stejskal, Jugas, Mešanović, Wiesner, Túlio, Mašek, Bucha Hosté: Hanuš, Pilík, Chramosta, Pleštil, Jovović, Peřina, Fábry Karty Domácí: Mešanović, Matějovský Hosté: Vatajelu Rozhodčí Zbyněk Proske – Jan Paták, Lucie Ratajová Stadion Adidas Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2956 diváků

Mladá Boleslav - Jablonec: Doležal domlouvá rozčíleným jabloneckým fanouškům, ti se poprali

Mladá Boleslav - Jablonec: Přikryl napravil zaváhání a po Buchově průniku rozhodl! 1:0!

Mladá Boleslav - Jablonec: Přikryl předvedl prvotřídní zdivo! Neproměnil jasnou příležitost

Mladá Boleslav - Jablonec: Mešanovič ve stoprocentní šanci pálil vedle!

Mladá Boleslav - Jablonec: Trávník našel Vatajela, ale Šeda zasáhl spolehlivě

Mladá Boleslav - Jablonec: Kubista nešťastně vysunul Komličenka, ten se z úhlu neprosadil