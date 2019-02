Drchal dostal šanci a rozhodl: Čekání už bylo dlouhé. Dočkal je lídr | iSport.cz

Václav Drchal se raduje ze svého nakonec rozhodujícího gólu do sítě Baníku • Barbora Reichová (Sport)

Bořek Dočkal v akci při svém návratu do Sparty • Barbora Reichová / Sport

V přípravě válel. Nasázel šest branek a stoupal ve Spartě v očích Zdeňka Ščasného až na pozici útočníka číslo dva. Jenže šance se Václav Drchal ve dvou jarních duelech FORTUNA:LIGY, i vinou zranění, nedočkal. Až v neděli proti Baníku (3:2) vletěl plavovlasý střelec do hry a rovnou vstřelil vítězný gól Letenských. „Jsem za to moc rád. To čekání už bylo dlouhé, ale nyní panuje velká spokojenost,“ usmíval se 19letý mladík.