Dočkalův návrat na Spartu: tyč, ztráta před gólem i vítězná asistence | iSport.cz

Dočkal po návratu do Sparty: Představoval bych si, že to bude 3:0 s klidným závěrem

První velkou šanci muži s číslem 10 vytvořil obránce Ondřej Zahustel, který poslal v desáté minutě přízemní centr do vápna Baníku a Dočkal si na něj chytrým náběhem počíhal. Střela mu zřejmě nevyšla dle představ, ale překvapivě skončila na tyči ostravské branky. Po odrazu se málem od brankáře Jana Laštůvky dokutálela i do branky, ale hosté první vážnou šanci Letenských přežili.

„Byl jsem dávno dopředu rozhodnutý, že když ho podepíšeme, bude hrát. Měl jsem i představu toho, jak by to kolem něho mělo vypadat a jsem rád, že to vyšlo. Pozvolnější zařazení jsem ale nezvažoval vůbec, i když by se to možná nabízelo,“ řekl Ščasný.

Není na co čekat, řekl si trenér Sparty Zdeněk Ščasný a postavil čerstvou posilu proti rozjetým Ostravanům přímo do základní sestavy. A rovnou na úkor Guélora Kangy, který sparťanskou společnost rozděluje na dva tábory. Dočkal tak zaujal post klasické „desítky“ a pod ním operovala dvojice Michal Sáček a Martin Frýdek.

Tak jak umí Dočkal skvěle ofenzivní akce rozjíždět a vidí na hřišti mezery, které většina hráčů ne, tak jeho hra občas smrdí průšvihem. Svědčí o tom akce při první brance Baníku. Tento moment si kapitán české reprezentace za rámeček rozhodně nedá. Byl to on, kdo na polovině hřiště lacině ztratil balon a nechal Ostravu rozjet první gólovou akci. Míč se po jeho ztrátě dostal až k Milanu Barošovi, který načasoval příhrávku na Dameho Diopa a ten překonal brankáře Florina Nitu.

79. minuta – Bouřlivá oslava

Velká radost Bořka Dočkala ze třetí branky do sítě Baníku, u níž si připsal asistenci • Foto ČTK

Hned po Drchalově trefě běžel Dočkal spontánně slavit do hloučku s hráči a i když už je sudí vyháněl zpátky na vlastní polovinu, sparťanský kapitán si radostný okamžik vychutnával plnými doušky. Neobvykle dával své emoce najevo, pumpoval směrem k tribunám a pokřiky hecoval fanoušky, aby ještě více podporovali letenský celek.

V tomto okamžiku jako by se odrazilo Dočkalovo nadšení z návratu do rodné vlasti po dvouletém kočování světem. „Na to, že tak dlouho nehrál zápas, vyjma nějakého našeho modelového utkání na Strahově, klobouk dolů, jak to zvládl,“ vyzdvihl sparťanského lídra trenér Ščasný.

Sám Dočkal zůstal i přes dobrý výkon skromný. „Vždycky to může být lepší, takhle se na to koukám. S gólovou tečkou by to bylo příjemnější. Věřím ale, že jak budou zápasy přibývat, i já se budu cítit lépe fyzicky nebo v kontaktech s balonem. Ke konci už to bylo na hraně, což bylo dáno i vyloučením Štetiny. Jenom tréninkem se totiž zápas nahradit nedá,“ řekl o svém výkonu Dočkal.