Smolař Daníček po prohře se Slavií litoval: Fakt špatnej výkon | iSport.cz

Co se před vaším vlastním gólem stalo?

„Přesně nevím, musím to vidět. Ale zřejmě moje chyba. Měl jsem balon nechat odehrát Hofiho (Hofmanna), který byl otočený do hry.“

Slavia - Slovácko: Smolař Daníček! Srazil se s Hofmannem a pak tečoval míč do vlastní sítě, 1:0 720p 360p REKLAMA

A ta smolná teč?

„Viděl jsem, že to Škoďák sekne a bude střílet, protože tyhle situace umí. Bohužel jsem si to ztečoval do brány. Ten první gól Slavii určitě nakopl.“

Ale vzápětí jste zaváhání mohl napravit. Střelu z dobré pozice vyrazil Kolář, co chybělo ke gólu?

„Přesnější zakončení. Šlo to moc doprostřed.“

Slavia - Slovácko: Daníček mohl odčinit své zaváhání! Jeho střela skončila těsně nad břevnem Video patří k placenému obsahu Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného

Rozhodla zápas produktivita v první půli?

„Byla stěžejní. Oni ze dvou šancí dali dva góly. My taky nějaké příležitosti měli, ale bez gólu. Pak Slavia zkrátka potvrdila obrovskou kvalitu.“

Ve druhé půli už měla zápas pod kontrolou, že?

„Měla. My jsme jí to ale hrozně moc ulehčili. Z naší strany to nebylo dobré. Fakt špatnej výkon…“

V čem konkrétně?

„Je krátce po zápase, těžké hodnotit. Ale myslím, že jsme jim nechali až moc prostoru. Oni mají takovou kvalitu, že to využili.“

Co musíte přinést do příštího zápasu s Mladou Boleslaví?

„Týmovost a větší hlad.“

Vše o Slavii čtěte ZDE>>>