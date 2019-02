Masopust oslavil jubileum gólem: Krásné, atmosféra mě strhla | iSport.cz

Věděl jste, že vás čeká 150. ligový start v kariéře?

„Já to věděl ještě z Jablonce, že mám 149 startů, Míša (Michal Býček, tiskový mluvčí) mi to i připomínal a dělali jsme si spolu srandu, kdy si to konečně připíšu.“

Trvalo to celkem dlouho...

(skočí do řeči) „Jo, pět měsíců.“ (smích)

Při té příležitosti se vám podařilo taky poprvé skórovat za Slavii, takhle nějak jste si to představoval?

„Jo, takhle nějak. Bylo to hlavně hrozně krásný, ještě na Tribunu Sever, úplně mě pak ta atmosféra strhla. Je to důležité i pro moje sebevědomí v novém prostředí, hned je to příjemnější.“

Po tom, co jste odehrál povedenou odvetu v Genku, máte za sebou povedený týden, že?

„Jo, povedený, pro celou Slavii. Dali jsme osm gólů a i naše hra se lepší, to je jedině dobře.“

Jaké pro vás vůbec to celé čekání na to, až se prosadíte do základu Slavie, bylo?

„Ze začátku, když jsem seděl na lávce, jsem byl nervózní. Ale pak jsem si řekl, že to prostě jednou přijde, odešla i ta nervozita, a právě v tu chvíli to přišlo právě v Genku. Ale byl jsem na to připravený. Nebo spíš jsem se snažil být připravený.“

Cítíte se teď jako pevná součást základu?

„Takhle to říct nemůžu, je nás tu spousta a hrát může úplně každý. Uvidíme, co trenér nachystá a vymyslí na příští zápas.“

Ale asi máte pevnější pozici než na začátku jara, ne?

„Jsem hlavně rád, že jsem tyhle dva zápasy odehrál a podepsal jsem pod dobré výsledky, pomáhá to mému sebevědomí.“

Zápas se Slováckem jste nakonec zvládli drtivě, nepřekvapilo vás to vzhledem k velmi dobré bilanci soupeře pod trenérem Martinem Svědíkem, který ze šesti zápasů pětkrát vyhrál a jen jednou prohrál?

„Jo, říkali jsme si mezi sebou, že mají formu, ale já osobně to nijak neřešil. Tolik týmů už mělo nějakou formu, ale ta porážka pak vždycky nějak přijde. Bylo ale vidět, že na nás Slovácko bylo dobře připravené, začátek byl těžký, všichni se koncentrují, těžko se rozbíjí ty připravené obrany. Ale zvládli jsme to.“

Doléhá na vás nějak tlak Viktorie Plzeň, která je za vámi jen o tři body a souběžně s vámi vyhrála v Opavě 2:1?

„Já tohle nijak nevnímal.“

