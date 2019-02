Uchvátili, teď ročník 1993 upadá do (pod)průměru. Olomouc řeší problém | iSport.cz

Co dokáže psychika... V minulé sezoně udivovali celou ligu, dostali se do reprezentace i do hledáčku movitějších klubů. Olomoučtí záložníci bavili kombinační kvalitou, až si člověk řekl, že takovou symbiózu snad ani v českých podmínkách nelze vychovat. Nyní však silný ročník 1993 zapadá do (pod)průměru, a i když v posledních kolech došlo ke zlepšení, Sigma řeší, jak někdejší opory oživit. „Jedině tvrdou prací, žádná jiná cesta k tomu nevede,“ říká trenér Václav Jílek. Přečtěte si analýzu iSport Premium i s názorem Sportu, v čem je problém u jednotlivých olomouckých hráčů.