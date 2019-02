Železný muž Dostál o absenci po 51 zápasech, Haškovi i bahrajnské posile | iSport.cz

Předloni na jaře pomohl Bohemians zachránit ligu a místo posledního zápasu sezony šel na operaci ruky. Od té doby Martin Dostál v lize nechyběl: odehrál jednapadesát celých zápasů za sebou. Od první do poslední minuty!

Vyhlášený poctivec se do základní sestavy poprvé nevešel až v sobotu ve Zlíně, kde stihnul až posledních třináct minut a s kumpány si vychutnal výhru 2:0. „Lhal bych, kdybych tvrdil, že je mi to jedno, ale každá série jednou končí. I tahle, svět se nezhroutí,“ říká Dostál. „Čísla jsem vždycky bral spíš jako zajímavost.“

Bylo zajímavé i sezení mezi náhradníky? Lavička je nejen pro fotbalisty dost nepopulární místo.

„Ani já nejsem výjimka. Byl to nezvyk, dost mě svrběly nohy a táhlo mě to na hřiště. Nejdřív mi byla trochu zima, ale brzy to bylo v pohodě. Navíc jsem si na konci chvilku zahrál. Šel jsem zklidnit a vyztužit hru, což se povedlo. Po deseti zápasech jsme konečně vyhráli a zase se nám o trochu líp dýchá.“

Cítil jste už podle tréninků, že vaše privátní série ve Zlíně skončí?

„V týdnu sestavu neznáme, aby byl každý nachystaný na sto procent. Něco jsem na trénincích vytušil podle rozestavení, ale stejně jsem se připravoval tak, jako kdybych měl hrát od začátku.“

Nedostalo se na vás proto, že trenér Hašek nečekaně nasadil tři stopery. Máte pocit, že jste tím Zlín zaskočili?

„Hodně nám pomohl i jiný styl. Nehonili jsme soupeře nahoře, nechali jsme ho přijít s vlastní iniciativou. Vyšlo nám to, ale je jasné, že tahle taktika nebude platit na každého.