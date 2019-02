Pilík v Jablonci: Těšil jsem se, pod Radou jsem měl největší formu kariéry | iSport.cz

Bude to chtít čas a poctivý trénink. Tomáš Pilík byl dlouho bez zápasového nasazení, trénoval individuálně a poté v Příbrami, s níž se ale na angažmá nedohodl. Nakonec posílil severočeský Jablonec, přičemž doplní již tak údernou záložní řadu zelenobílých. Na začátku všeho však musí sbírat minutu po minutě, aby se dostal do pravé herní pohody a byl týmu co nejvíce prospěšný.

Dohoda s Jabloncem byla překvapivě rychlá…

„Ano. Minulý čtvrtek jsme si volali s trenérem Petrem Radou a ten mi řekl, že by o mě stál. Zároveň ale musel situaci probrat s panem Peltou. Nakonec mi volal ještě ten den večer znovu, že to dopadlo. Tou dobou jsem měl i nějaké jiné nabídky včetně druhé ligy, ale vyčkával jsem do poslední chvíle. Koneckonců můj agent mi řekl, že pro mě, jakožto volného hráče, uzávěrka nehraje až takovou roli. Musel jsem mít ukončenou smlouvu v Maďarsku, což se stalo. Nakonec jsem i tak podepsal ještě před koncem přestupového období.“

Jde pro vás o příjemnou změnu, že? Po letech bojů o záchranu budete působit v týmu, který usiluje o nejvyšší příčky.

„Je to tak, už jsem nad tím také přemýšlel. V podstatě celou kariéru jsem hrál o záchranu, teď pro změnu budu bojovat v dresu Jablonce o nejvyšší pozice v tabulce. Jsem za to rád.“

OČIMA TRENÉRA PETRA RADY: ZKUŠENOST SE HODÍ VŽDY „Jde o zkušeného hráče, který je použitelný na několika pozicích. Navíc Tomáše znám, trénoval jsem ho v Příbrami. Povahově jde o dobrého kluka, možná by mu pomohla větší drzost, ale herní předpoklady má. Jsem rád, že tu je, a myslím, že nám ještě hodně pomůže. Do týmu zapadl úplně bez problémů. V lize půjde do tuhého a ostřílené hráče v takové fázi potřebujete, proto jsme se také rozhodli pro Tomáše. Každopádně budu po něm určitě chtít víc komunikace, není klasický vůdce. Všichni víme, že není v ideální kondici, ale to je logické vzhledem k tomu, že nikde dlouho nepůsobil. Na dotrénování manka bude čas během reprezentační pauzy.“

Pokračování v Maďarsku nebylo vůbec ve hře?

„Nějakým stylem ano, ale bylo mi jasně naznačeno, že bych se nedostával tolik do hry. Nakonec jsem zvolil návrat do Čech.“

Jaká je úroveň maďarské ligy?

„Hodně se zvedá. Kluby hrají na nových stadionech, kvalita jde nahoru. Naše liga je ale pořád na lepší úrovni. Myslím, že několik týmů, pět, šest z maďarské soutěže by hrálo v české lize důstojnou roli, možná by figurovaly i v první půlce tabulky. Nicméně zbytek už by byl horší.“

Do zahraničí jste zamířil poprvé teprve vloni. Neuvažoval jste spíš o prodloužení mise mimo hranice republiky?

„U mě je to trochu složitější. Už mám rodinu a není to tak jednoduché. Nabídka by musela mít opravdu smysl… Musela by být taková, abych o ní vůbec nepřemýšlel a nemohl ji odmítnout. Ve hře byl Kazachstán a Izrael, přičemž jedna ze smluv čekala jen na můj podpis a druhá obsahovala zkoušku. Nakonec mi z toho vyšlo, že bude nejlepší se vrátit domů.“

Na jarní fázi sezony jste se nejprve připravoval s Příbramí. Jednal jste s ní i o smlouvě?

„Po konci v Maďarsku jsem se zeptal vedení, jestli bych se s Příbramí mohl připravovat, abych něco dělal. Klub mi vyhověl a o ničem jiném jsme se v podstatě ani nebavili. Postupem času samozřejmě proběhlo nějaké oťukávání, ale trenér Josef Csaplár nakonec bohužel přivedl jiné hráče.“

Zůstává i tak Příbram vaší srdeční záležitostí?

„Určitě. Přece jen jsem za ni hrál od mládežnických kategorií a od nějakých deseti let až do osmadvaceti. Za tu dobu si vytvoříte ke klubu vztah, určitě je to pro mě srdcovka.“

V Příbrami jste se potkal také s trenérem Petrem Radou. Teď v Jablonci s ním obnovíte spolupráci.

„Těšil jsem se na něj. Pod ním jsem měl v kariéře asi tu vůbec nejlepší formu, takže doufám, že na ni dokážeme navázat. Žádnou speciální schůzku jsme ale zatím neměli. Každopádně je jasné, že větší zápasovou porci na začátku mít nebudu, na to se ani necítím. Zvládnu tak dvacet, třicet minut, na delší dobu si budeme muset tak tři týdny až měsíc počkat.“

V Jablonci čeká na šanci mnoho mladých hráčů. Mohla by být vaše role postupem času i mentorská?

„Zatím jsem se o tom s nikým nebavil. S Miroslavem Peltou jsme se domluvili na ročním angažmá, tak uvidíme, jestli se následně bude prodlužovat.“

Hodně se mluví o letním odchodu Michala Trávníka. Mnozí vás považují za typově podobné hráče.

„To si netroufám srovnávat. Michal je velmi kvalitní hráč, který má ke všemu také čísla. Pravidelně střílí góly a sbírá i nahrávky. Jestli na něj přišly nabídky už teď a povede se mu udržet v jarní části ligy statistiky, tak zřejmě v létě odejde.“