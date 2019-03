Simuluje, blbeček! Zkrat hýbal ligou, Dočkal, Breite a Franěk opět v akci | iSport.cz

Sparta v Liberci rovná se záruka zajímavého utkání, ale také dlouholeté čekání na úspěch. Naposledy Pražané porazili Slovan v dubnu 2012 pod vedením Jaroslava Hřebíka a Martina Haška. Od té chvíle se na Letné i pod Ještědem vystřídalo sedm trenérů, avšak neporazitelnost domácích trvá.

„Spartě se u nás nedaří. Sám jsem to měl možnost zažít, když jsem za ni hrál. Nikdy se mi tu nehrálo dobře. Dokážu se vžít do situace kluků, nepojedou k nám úplně rádi. Určitě to budou mít někde vzadu v hlavě společně s obavami a my toho musíme využít,“ prohlásil do éteru sparťanský odchovanec Matěj Hybš, který nyní hájí modrobílé barvy.

Právě na tento fakt domácí spoléhají. Podzimní výprask 1:4 na Letné tu nehraje vůbec žádnou roli. Liberec v zimě vhodně doplnil kádr, přivedl elitního útočníka Libora Kozáka a zdá se, že chytá formu. Pražané zase na jaře ještě neprohráli.

„Jenže Sparta přijede s velkým očekáváním,“ tuší další zimní liberecká posila a to přímo z kádru městského rivala rudých Slavie – Jan Sýkora.

Náboj zápasu dává už fakt, že se po dvou a půl letech znovu setká trio Radim Breite, Bořek Dočkal a rozhodčí Pavel Franěk. Tedy klíčové postavy z listopadového utkání, které nakonec dopadlo bezbrankovou remízou. Dočkal tehdy ve 42. minutě oplatil libereckému brouskovi nepříjemný zákrok úderem do hrudi a to nenechal hlavní arbitr duelu Franěk bez povšimnutí. Dočkala okamžitě vyloučil.

Neslyšící fanoušek Miroslav Kindel, který se podílí na pořadu Odezřeno, tehdy odezřel z Dočkalových úst několik vulgárních slov směrem k domácím. "Simuluje, vole blbeček. Pi*a, ty vole. Vůbec jsem ho netrefil, ty vole!"

„Všichni víme, jaké má Bořek kvality. Šlo to vidět už proti Ostravě, kdy ji prokázal. Musí se na to soustředit a ne nejen na Dočkala, Sparta má kvalitní celý mančaft. Proti nim je to tu vždycky vyhecované, ale já věřím, že nás poženou fanoušci a uděláme dobrý výsledek,“ vyhýbal se konfrontaci před zápasem Breite.

Jakmile však oba celky nastoupí na trávník, začne válka. Svědčí o tom i poslední střet dvou armád pod Ještědem ze srpna 2017. Domácí dohrávali remízový duel bez dvou vyloučených (Kerbr, Kúdela), hosté zase bez Eldara Čiviče. I přes početní nevýhodu ale dokázal Slovan proti Stramaccioniho výběru vyrovnat a urvat alespoň bod.

Vše vyvrcholilo hádkou a slovní přestřelkou mezi tehdejšími trenéry.

„Kúdela červenou prý dostal za to, že přiběhl k rozhodčímu. To je prostě… Ben Chaim na nás všechny ukazoval prostředníčky, hráčům říkal, jak si je koupí jako trpaslíky na zahradu, a ve finále my hrajeme v devíti,“ divil se Jindřich Trpišovský.

Andrea Stramaccioni o den později prostřednictvím klubového webu kontroval: „Takový osobní útok od trenéra soupeře směrem k mému hráči je neakceptovatelný. Ben Chaim čelil celých devadesát minut vulgaritám od hráčů Slovanu, včetně urážek směřujících k jeho židovskému původu. To je samozřejmě hodně závažné.“

Tomáš Rosický, současný sportovní ředitel Letenských, vše zažil ještě jako hráč. A zdejšího nepřátelského prostředí si je vědom i trenér Zdeněk Ščasný.

„Klíčové bude vyrovnat se s obrovským nasazením Liberce, což pro nás musí být samozřejmostí. Slovan má hodně nepříjemné hráče, je to typicky agresivní tým, teď přidali i fotbalovost. Musíme ustát jejich napadání a být nebezpeční. Pokud bychom tam byli pasivní, jako naposledy Dukla, tak by to k dobrému výsledku nevedlo,“ řekl kouč Letenských pro klubový web.

