V lize se rozmohl nešVAR! Velká analýza videa, přestřelka argumentů | iSport.cz

Když video vstupovalo do fotbalu, bylo jeho poslání jasné: Opravovat pouze zjevné chyby, skandální rozhodnutí. Taková pravidla vyslala do světa FIFA a její pravidlová komise IFAB. To platí nadále, jenže… Od července loňského roku se UEFA vydala trochu jiným směrem. Chce od VAR, aby do zápasu zasahoval častěji.

„Je to tak,“ potvrzuje Tomáš Bárta, šéf projektu VAR v Česku. „Protokol FIFA a její pravidlové komise IFAB týkající se činnosti VAR během utkání se za poslední rok nezměnil. Stále platí, že se mají napravovat pouze zjevné chyby, nebo vážná provinění, která rozhodčí neviděl. Je nicméně pravdou, že UEFA po svém připojení k projektu začala vyžadovat od VAR zásahy do utkání i v případech, kdy to sice naprosto zjevná chyba není, ale situace měnící vývoj utkání ano. To mně během rozhovoru potvrdil i Roberto Rosetti, šéf projektu VAR na UEFA, s tím, že očekávání veřejnosti jsou větší než jen odstranění zásadních omylů.“

V těchto větách se v kostce skrývá důvod, proč se liga, která projekt řídí, a fotbalová asociace, jež školí a dodává rozhodčí, neshodnou.

Liga (Roman Hrubeš) totiž stále jede podle původního protokolu FIFA. Tedy co nejmenší zásahy. Strahov (Martin Wilczek) už naplňuje představy UEFA, kde se záběr videorozhodčího rozšiřuje.